Ligue 1 2017-2018 : Les joueurs Ã©trangers trÃ¨s apprÃ©ciÃ©s

Huit clubs pensionnaires de la Ligue 1- Mobilis de football ont profité de la levée d'interdiction de recrutement de joueurs étrangers pour renforcer leurs effectifs en vue de la saison 2017-2018, dont le coup d'envoi est prévu le week-end du 25 et 26 août. Lundi, soit au dernier jour de la période des transferts d'été, quatre joueurs étrangers ont finalisé leur engagement avec des clubs de l'élite. Le milieu défensif malien Somaïla Sidibé (ex-MO Béjaïa) s'est engagé pour trois ans avec l'USM Alger, alors que le milieu de terrain malgache Ibrahim Amada (ex-ES Sétif) a rejoint le MC Alger pour deux saisons. Le club algérois, qui aura rendez-vous en septembre prochain avec les quarts de finale de la Coupe de la Confédération africaine (CAF) face aux Tunisiens du Club Africain, a également attiré dans ses filets l'attaquant nigérian Imenger Barnabas (ex-Kano Pillars). Chez le nouveau promu, l'US Biskra, les deux internationaux mauritaniens, le milieu de terrain Abdoulaye Sy et l'attaquant Boubacar Beiguily, ont paraphé chacun un bail de deux saisons lors du dernier jour du mercato.

La JS Kabylie, connue depuis toujours pour son contingent de joueurs étrangers, n'a pas dérogé à la règle en engageant les services de l'attaquant camerounais Steve Ekedi alors que l'ES Sétif, championne en titre, a assuré la signature du latéral droit gabonais Franck Obambou pour trois saisons. La Paradou AC, l'un des promus parmi l'élite, a, une fois n'est pas coutume, recruté le jeune défenseur malien Mohamed Sangaré, prêté une saison par l'Académie JMG de Bamako. Le CS Constantine, qui aspire jouer le rôle d'outsider la saison prochaine, a consommé ses deux licences réservées aux joueurs étrangers en engageant le milieu de terrain burkinabè Ousmane Sylla Jr et l'attaquant malien Mokhtar Mohamed Cissé. Le DRB Tadjenanet a, lui, bénéficié d'un prêt d'une saison des services de l'attaquant malien Doci Kajou. Le Mali, avec quatre joueurs recrutés, a été le pays le plus présent lors du mercato estival, clôturé dans la nuit de lundi à mardi, suivi de la Mauritanie (2 joueurs), du Nigeria (1 joueur), du Gabon (1 joueur), du Burkina Faso (1 joueur), de Madagascar (1 joueur) et du Cameroun (1 joueur). Décidée depuis une année et demie par l'ancien président de la Fédération algérienne de football (FAF) Mohamed Raouraoua, l'interdiction de recrutement de joueurs étrangers a été levée avec l'arrivée du nouveau président de l'instance fédérale, Kheïreddine Zetchi.