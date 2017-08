ClÃ´ture en apothÃ©ose du tournoi Radieuse Â« Bahia-Foot Â» : les champions honorÃ©s

Les équipes d’Aïn- Témouchent, du quartier des Amandiers d’Oran et de Médéa, ont été les lauréates de ce grand challenge, et ce après 72 jours de saine et très disputée compétition. Ces équipes ont eu l’honneur de recevoir leurs médailles, leurs coupes et des cadeaux de valeur des mains du ministre de la Jeunesse et des Sports, M. El Hadi Ould Ali, M. Cherifi Mouloud, wali d’Oran, le président de la Radieuse, M. Kada Chafi, le président de l’APW, M. Marouf, les représentants de Mobilis et de Condor, et les amis de Belloumi.

D’autres distinctions ont été remises aux deux lauréats du bac 2017, Balaska Khaoula de Skikda et Benyamina Mohamed de Mascara. Tout comme aux familles des artistes qui viennent de nous quitter, les regrettés Blaoui Houari, Rachid Zehini, Houari Aouinet et Ahmed Saïdi, comme a été honoré, à titre de reconnaissance, l’artiste et parolier, Mekki Nounha. Les martyrs du devoir national ont été honorés, à titre posthume, à travers leur famille.

La Radieuse n’a pas manqué de rendre aussi un vibrant hommage aux contrôleurs de la police, hadj Nouasri Salah, et à Amhaned Saïd, pour les efforts que fournissent les différents services de la DGSN pour la sécurité des citoyens et de leurs biens, ainsi qu’au colonel de la Gendarmerie nationale, Aouedj Abdesslam, et le directeur de la Protection civile d’Oran, M. Ferroukhi.

Le public présent a suivi avec une grande attention le match de gala des artistes du football algérien, renforcés par le ministre de la Jeunesse et Sports et le wali d’Oran. Les Belloumi, Betrouni, Megharia, Kouici, Hadj Adlane, Haddou Moulay, Foussi, Driouche, Benchiha, dirigés par l’arbitre Hansal Mohamed, ont montré que leur talent était toujours intact, à la grande joie des spectateurs.

Ce grand évènement «Bahia-Foot», qui a regroupé 92 équipes dans un climat de fraternité et de fair-play, avec comme objectif la lutte contre les maux sociaux, a été, de l’avis de la plupart de ceux qui l’ont suivi, une réussite totale sur tous les plans.