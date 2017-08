Handball : mondial U21, Miguel Roca, vice-prÃ©sident de lâ€™IHF : Â« Satisfait de lâ€™organisation Â»

Le vice-président de la Fédération internationale de handball (IHF), l'Espagnol Miguel Roca, s’est dit «satisfait» de l’organisation du 21e Championnat du monde des moins de 21 ans (U21), dont la finale s’est jouée dimanche à 18h. «Nous avons confié l'organisation de ce tournoi à l'Algérie, car nous connaissions déjà les moyens dont dispose le pays. Lors des premiers jours de la compétition, ça n'a pas été fameux, mais, au fil des matchs, ça s'est beaucoup amélioré, et c'est tout à fait normal puisqu'il s'agit du premier rendez-vous de cette envergure organisé en Algérie», a affirmé le N.2 de l'instance mondiale, lors d'un point de presse organisé à Alger. Le Mondial des U21 s’est clôturé dimanche, avec le déroulement de la finale entre le Danemark et l'Espagne, qualifiés samedi aux dépens respectivement de la France, tenante du titre (37-34), et de l'Allemagne (26-21). «Je pense qu'en dépit de quelques imperfections, l'Algérie a réussi son défi. Il y avait beaucoup de spectateurs, notamment lors des rencontres de la sélection algérienne. Le pays doit acquérir plus d'expérience dans le domaine organisationnel s'il veut postuler à l'organisation d'évènements plus importants», a ajouté Roca. Interrogé sur les possibilités de l'Algérie d'abriter le Mondial seniors, le vice-président de l'IHF a estimé que «beaucoup de choses restent à revoir». «Oui, l'Algérie est capable d'organiser le Mondial des seniors, mais le pays doit avoir plus d'expérience pour abriter une telle manifestation qui est, faut-il le rappeler, beaucoup plus exigeante que celle des U21. Le cahier de charges pour organiser un Championnat du monde seniors est très compliqué et pointilleux, mais l'Algérie a fait un pas en avant», s'est-il félicité. Et d'enchaîner : «À titre de comparaison, l'organisation du Mondial 2017 d'Alger dans son ensemble est mieux par rapport à celle de 2015 disputé au Brésil.» De son côté, le Danois Per Bertelsen, directeur des compétitions à l'IHF, est revenu sur la représentativité de l'Afrique au niveau mondial, écartant, pour le moment, l'augmentation du nombre de pays africains au Championnat du monde. «Pour le moment, il y a quatre équipes africaines pouvant participer au Mondial U21, et trois en seniors. Pour l'édition 2017 des U21, une exception a été faite avec la présence de l'Algérie en tant que pays hôte, en plus du Maroc, de la Tunisie, de l'Égypte et du Burkina Faso. Pour le moment, nous n'envisageons pas de revoir à la hausse le nombre des équipes d'Afrique», dit-il. À la fin, le Serbe Milan Petronijevic, responsable de l'organisation au niveau de la salle Harcha-Hacène, a évoqué «une course contre la montre» pour pouvoir être prêts le jour J. «Nous avons relevé beaucoup de trucs positifs, il y avait beaucoup de défis à affronter. Nous avons engagé une véritable course contre la montre pour préparer au mieux cette compétition. Nous avons réglé des problèmes ensemble et on a travaillé en collaboration avec les responsables locaux, et tout le monde était dans de meilleures conditions», a-t-il souligné.