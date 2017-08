Ryad Boudebouz va signer au Real BÃ©tis

Actuellement blessé, Ryad Boudebouz ne voit pas les portes d’un transfert se fermer pour autant. C’était pourtant ce qu’on croyait au départ, eu égard à la sévérité de sa blessure, mais, finalement, sa saison aboutie à Montpellier a été un bon tremplin pour lui. Au moins deux clubs ont fait des offres fermes, ces dernières quarante-huit heures, Besiktas et Real Bétis.

Initialement, le club turc devait concrétiser le recrutement de l’Algérien, mais une nouvelle donne a tout fait basculer du côté du Real Bétis qui a fait la meilleure offre. Sur le principe, rejoindre un club qui joue la Ligue des champions était l’une des ambitions, voire condition de Ryad Boudebouz pour signer, mais il a dû revoir ses exigences.

Le Real Bétis a proposé une offre avoisinant les 10 millions d’euros, et elle a été acceptée par Montpellier. Après négociations, le milieu de terrain algérien a fini par donner lui aussi son accord pour rejoindre Aïssa Mandi au Bétis.

La signature du contrat devrait intervenir dans les prochaines heures. Formé à Sochaux, Ryad Boudebouz s’apprête donc à quitter la France et sa Ligue 1 pour un championnat plus huppé à la hauteur de son talent.

Amar B.