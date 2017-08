DÃ©cÃ¨s de lâ€™ancien chef de gouvernement Redha Malek : Mission accomplie

L’annonce, hier matin, du décès de Redha Malek a fait l’effet d’un éboulement, tout un pan de l’histoire vivante de l’Algérie venait de disparaître. Une figure nationale emblématique de premier rang s’en va. Feu Rédha Malek apparaît comme acteur actif dans tous les chapitres, écrits ou pas encore, de l’épopée algérienne depuis les années 40 jusqu’à nos jours. Un homme politique et un diplomate de haut rang qui, jusqu’à ses derniers jours, recevait dans sa résidence historiens et journalistes pour leur livrer faits et anecdotes sur une histoire vécue en première ligne.

Avec sa fabuleuse et foisonnante mémoire et son sens aigu de la chronologie, il abreuvait avec une très grande lucidité son auditoire d’épisodes clés de l’Histoire : La création de l’Union générale des étudiants musulmans, les arcanes des Accords d’Evian, la direction de l’organe secret du FLN, El Moudjahid, ses tractations avec De Gaulle à Paris, l’Indépendance de l’Algérie, ses relations avec Boumedienne et bien après, son passage à la tête du gouvernement et l’assassinat de Boudiaf. Il évoquait des noms et des dates avec une brillante précision. Il parlait aussi de l’Algérie d’aujourd’hui qu’il portait dans sa chair, il défendait les grandes réalisations et se désolait des dérives qui lestaient le pays dans sa marche vers la modernité et le développement. Ses positions étaient claires et ses analyses pointues.

Diplômé en Lettres et en philosophie, Rédha Malek laissera pas moins de six ouvrages aux générations futures. Ces œuvres comptent parmi les précieuses références en termes de témoignage et de matière pour les chaires d’Histoire contemporaine, on y trouve L'Empreinte des jours, Guerre de libération et révolution démocratique : écrits d’hier et d'aujourd’hui, L'Algérie à Évian : histoire des négociations secrètes, 1956-1962, Arrêt du processus électoral, enjeux et démocratie, Tradition et révolution et Le véritable enjeu : l'enjeu de la modernité en Algérie et dans l'islam. A 86 ans, cet homme d’Etat qui a clairement et toujours affiché ses positions comme celle de la séparation de la politique et du religieux s’en va rejoindre ses compagnons d’armes au Carré des Martyrs.

Une race d’hommes qui ont choisi de sacrifier leur jeunesse au service de l’indépendance de leur pays puis à l’édification d’un Etat qu’ils voulaient juste et moderne. De jeunes patriotes qui ont défié droit dans les yeux la puissance coloniale et les instances internationales sans jamais céder le moindre bout de cette terre qui a vu naître leurs ancêtres et qu’ils avaient juré de libérer. Mission accomplie ! Reposez en paix monsieur Malek.

Kamel Morsli