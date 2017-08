Transport maritime : Prendre en charge les prÃ©occupations des usagers

Négociations avancées entre l’ENTMV et une société chinoise pour l’acquisition d’un nouveau navire d’ici 2019*

L’entreprise nationale maritime de voyageurs (ENTMV) mettra en service un nouveau navire à partir de 2019. Ce nouveau navire dont les négociations pour son acquisition entre l’ENTMV et une société chinoise sont à un stade « très avancé », remplacera le ferry Tarik Ibn-Ziyad, qui sera restauré et affecté aux lignes intérieures. « Les Chinois ont été présélectionnés pour la réalisation de ce navire. Ils sont bénéficiaires d’une attribution provisoire pour cette réalisation », nous a déclaré le DG de l’ENTMV, Guerairia Ahcène, hier, en marge de la visite d’une délégation parlementaire dirigée par le vice-président de l’Assemblée populaire nationale, M. Djamel Bouras, aux port et aéroport d’Alger pour s’enquérir des conditions et des prestations réservées aux voyageurs. M. Guerairia nous a fait savoir que les aspects techniques ont été finalisés avec cette entreprise et qu’actuellement on en est à la phase des négociations juridiques et financières. « Nous sommes satisfaits que les négociations soient à un stade avancé avec le partenaire chinois en matière de construction navale pour l’acquisition de ce navire d’une capacité de 1.800 voyageurs et 600 véhicules », a indiqué M. Guerairia, avant que le contrat soit signé en septembre prochain après le parachèvement de tous les aspects liés à la qualité de la réalisation.

L’objectif, selon le P-DG de l’ENTMV, est d’améliorer les prestations et les services aux usagers, mais aussi de les satisfaire en termes de qualité de voyage et de navigation. En outre, le délai de réalisation de ce bâteau qui sera réceptionné en octobre, au plus tard novembre 2019, est de 26 mois.

Des améliorations dans l’accueil des passagers



Par ailleurs, le vice-président de l’APN, M. Djamel Bouras, s’est rendu, hier, aux port et Aéroport d’Alger pour s’enquérir des conditions d’accueil des émigrés, de retour au pays, pour la saison estivale. Selon M. Bouras, cette visite intervient à la demande du président de l’APN et entre dans le cadre de l’application du dispositif interministériel d’accueil et de facilitation mis en place à l’intention des membres de la communauté nationale à l’étranger. A cette occasion, il a assisté, en compagnie des services des douanes, de police et portuaires, au débarquement des passagers du car-ferry « Elio Rosque », en provenance de Marseille, avec à son bord plus de 1.200 passagers et 500 véhicules. L’hôte du port s’est rendu à la tour de contrôle de la gare maritime, puis a inspecté le circuit emprunté par les véhicules jusqu’aux garages et au scanner du service des douanes, ponctuant sa visite, en allant à la rencontre des émigrés avec lesquels il s’est entretenu, de manière franche, dans le but de recueillir leurs impressions au sujet de leur prise en charge depuis leur montée à bord, à Marseille, jusqu’à l’arrivée au port d’Alger. Tout au long de sa visite, le vice-président de l’APN n’a pas caché sa satisfaction pour la réduction du temps d’accomplissement des procédures d’admission sur le territoire national. Il a souligné que le traitement des passagers s’est effectué de manière relativement rapide, soit une heure de temps au lieu des 5 heures et plus auparavant. Il reconnaîtra cependant que des imperfections peuvent subsister, chose qui amène toujours, dira-t-il, à fournir plus d’effort et d’amélioration dans le but d’atteindre la perfection et de satisfaire les passagers. Il a tenu à louer le mérite des autorités locales, de l’Entreprise portuaire d’Alger, de la Douane et de la PAF pour leur implication franche dans l’opération de facilitation. Au sujet des prix des billets pratiqués par les entreprises nationales, le P-DG de l’ENTMV nous a indiqué que des tarifs promotionnels ont été mis en place. Ces derniers sont 40% moins cher, comparativement à d’autres compagnies étrangères.

Kafia Ait Allouache

Une commission nationale d’écoute pour l’accueil de la communauté algérienne

Une commission nationale permanente d’écoute regroupant des membres de l’Assemblée populaire nationale (APN), des services de douane, de la police algérienne, du port et de l’aéroport, sera créée prochainement pour l’accueil de la communauté algérienne établie à l’étranger, selon le vice-président de l’APN, M. Djamel Bouras, qui nous a fait savoir qu’elle sera opérationnelle à partir du mois de septembre prochain. « Cette commission vise à prendre en charge les propositions et doléances de notre diaspora, dans le but de lui assurer la satisfaction de sa prise en charge, d’améliorer les conditions et les prestations de voyages, notamment lui attribuer l’aide possible, selon la demande ».

K.A.A.