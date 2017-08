Air AlgÃ©rie : nouvelle ligne Hassi Messaoud-Tunis

La compagnie aérienne Air Algérie envisage d’ouvrir une nouvelle ligne aérienne entre Hassi Messaoud (wilaya d’Ouargla) et Tunis, a-t-on appris du directeur général de cette compagnie nationale.

«L’ouverture de cette ligne entre dans le cadre du programme de développement d’Air Algérie visant à améliorer la qualité des prestations et répond également aux attentes de la clientèle», a déclaré Bakhouche Alleche, lors d’une visite de travail et d’inspection dans la wilaya d’Ouargla.

A ce propos, une étude de marché couvrant notamment les aspects économiques et commerciaux est en cours d’exécution par les services de l’entreprise pour analyser et évaluer la rentabilité de cette ligne, a-t-il expliqué.

M. Alleche a fait savoir par ailleurs que le vol commercial, qui a été prévu entre Ouargla et Tunis en février dernier a été annulé pour des considérations commerciales.

Au cours de sa visite, le premier responsable d’Air Algérie s’est enquis du fonctionnement de différentes installations relevant de la compagnie à travers la daïra d’Ouargla et celle de Hassi Messaoud, tout en étant attentif aux préoccupations socioprofessionnelles soulevées par le personnel de cette entreprise nationale.

Dans ce contexte, M. Alleche a mis l’accent sur la nécessité d’améliorer les conditions de travail, notamment en ce qui concerne la réorganisation du régime de travail. La wilaya d’Ouargla dispose actuellement de deux aéroports nationaux, à savoir : Ain-El-Beida (Ouargla) et Sidi Mehdi (Touggourt), ainsi qu’un aéroport international Oued Irara-Krim-Belkacem (Hassi Messaoud).