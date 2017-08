Nouvelle taxe sur le visa saoudien : 1.000 pÃ¨lerins concernÃ©s

1,2 million d’Algériennes et d’Algériens ont participé cette année au tirage au sort pour espérer accomplir le 5e pilier de l’islam, dont 90% d’entre eux l’ont fait par Internet.

C’est ce qu’a confié, hier, le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, qui a présidé, à Dar El Imam d’El Mohammadia (Alger), une réunion des membres de la mission du Hadj 2017. Mohamed Aissa a révélé le nombre des pèlerins concernés par la nouvelle taxe sur les visas, estimée à 2.000 rials saoudiens (451 euros), et devant toucher les personnes qui se sont déjà rendues aux Lieux saints lors des cinq dernières années. « Ils sont quelque 1.000 hadjis déjà identifiés et nous avons pris toutes les mesures pour garantir le transfert de l’argent vers l’Arabie saoudite à travers une demande que nous avons introduite auprès des services du Premier ministre pour qu’ils nous donnent l’accord, et par la même respecter nos engagements vis-à-vis de l’Arabie saoudite laquelle est souveraine pour prendre de telles décisions », a-t-il expliqué en soulignant que son département avait pris toutes ses dispositions pour que tout se déroule dans de « bonnes » conditions et « sans entraves ».

Mettant à profit cette opportunité, le ministre a insisté auprès des membres de la mission du Hadj sur la nécessité « d’accompagner » nos pèlerins dans tous les endroits et d’être à leur « chevet » pour parer à toute mauvaise surprise et pour pouvoir prendre en charge en temps réel toutes leurs demandes.

Il est question également de faire bonne figure et de représenter dignement l’Algérie dans ce pèlerinage en donnant une « belle » image de notre pays mais surtout d’éviter de retomber dans les mêmes erreurs des dernières années qui ont vu un nombre important de pèlerins se plaindre de l’inefficacité de certains membres de la mission du Hadj.

D’autant, comme il l’a rappelé, que l’Etat a mis les moyens pour garantir les meilleures conditions d’hébergement pour les hadjis. « Il y a une feuille de route que vous devez appliquer à la lettre dans le but d’assurer confort et quiétude à nos hadjis. Une grande responsabilité pèse à présent sur vos épaules.

Tout manquement à votre mission pénalise en premier lieu nos pèlerins », s’est-il adressé à la mission du Hadj qui a clôturé la session de formation et d’orientation dont ils ont bénéficié.

Il convient de signaler que le premier départ pour les Lieux saints de l’islam est prévu le 6 août prochain, le dernier est programmé le 26 du même mois. La compagnie Air Algérie a prévu à cet effet 69 vols pour le transport de 20.000 hadjis vers Médine et Djeddah à partir des aéroports d’Alger, Oran, Constantine, Annaba et Ouargla, le reste, étant à la charge de Saudia Airlines.

A ce jour, plus de 27.000 billets ont été vendus sur un total de 36.000 hadjis. Aussi, il faut savoir que 43 agences de tourisme et de voyages ont été sélectionnées pour prendre en charge nos pèlerins.

