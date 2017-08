M. Messahel en visite officielle au Caire : Renforcement de la coopÃ©ration

Le ministre des Affaires étrangères, M. Abdelkader Messahel, est arrivée au Caire pour une visite officielle de deux jours à la République arabe d’Egypte en provenance du Royaume d’Arabie saoudite dans le cadre d’une tournée qu’il effectue dans plusieurs pays arabes, sur instruction du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Porteur d’un message du Président Bouteflika au Président égyptien, Abdel Fattah al-Sissi, M. Messahel s’entretiendra également avec son homologue égyptien sur les «moyens de renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays et la poursuite de la coordination et de la concertation sur plusieurs questions régionales et internationales d’intérêt commun, notamment la situation en Libye, dans les territoires palestiniens occupés et dans le Golfe.