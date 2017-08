M. Youcef Cherfa sâ€™entretient avec M. Xavier Driancourt : Consolidation des liens dâ€™amitiÃ©

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Youcef Cherfa a reçu l’ambassadeur de France en Algérie, Xavier Driancourt, avec lequel il a évoqué les voies et moyens de renforcer la coopération bilatérale, a indiqué un communiqué du ministère. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre d’échange de vues et de la consolidation des liens d’amitié entre les deux pays à la lumière de la volonté commune de renforcer la coopération dans les domaines de la construction, de la promotion de l’urbanisme, et du transfert des technologies dans ce domaine.