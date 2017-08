MDN : Les 8 terroristes neutralisÃ©s Ã  Tipasa identifiÃ©s

Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à l’opération de qualité menée par les forces de l’ANP depuis le 23 juillet 2017 dans la zone de Safsafa, wilaya de Tipasa /1re RM, ayant permis, jusqu’à cette heure, de neutraliser huit terroristes et de récupérer dix armes à feu et une importante quantité de munitions, il a été procédé à l’identification de ces criminels. Il s’agit des terroristes : B. Bellahouel, alias «Dha Noun», B. Faouzi, alias «Abou Djihad», A. Mohamed, alias «Abou Ammar», B. Karim, alias «Abou Bakr El Ansari», S. Mebkhout , alias «Abou El Bassir», H B. El Hadj, alias «Abou Mansour» , N. Abdelghani, alias «Abou El Yatim», et S. Habib, alias «Abou Hamza».

Dans le même contexte et lors d’une opération de recherche et de ratissage, un détachement de l’ANP a découvert et détruit trois mines de confection artisanale à Bordj Bou-Arreridj /5e RM.