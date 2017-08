Accord Opep - non-Opep : Appel Ã  plus dâ€™engagement

Les cours du pétrole continuaient de progresser, hier, au-dessus de la barre des 50 dollars. Une évolution stimulée par le déclin des stocks de brut américains, mais aussi par les tensions politiques et la situation d’insécurité et d’instabilité qui secouent le Venezuela, l’un des producteurs potentiels de pétrole en Amérique latine et au sein de l’Opep. Certains analystes confirment l’interférence d’autres facteurs qui pourraient impacter le marché pétrolier, notamment les risques géopolitiques qui persistent au Moyen-Orient et l’instabilité qui règne en Libye, des facteurs qui pourraient directement influencer le processus des prix. Des prix qui devraient poursuivre la cadence à la hausse, selon des observateurs relayés par l’agence Reuters, mais pas dans le sens des prévisions initiales. Ainsi, pour 2018, la prévision moyenne pour le Brent est ramenée à 54,51 dollars, contre 57,37 dollars le mois dernier. Une révision motivée par le fait que la croissance de la production hors Opep serait susceptible de peser sur les efforts de réduction de l’offre. Cette lenteur dans le rééquilibrage du marché de l’or noir qui préoccupe les investisseurs, en premier lieu, et les pays dont les économies dépendent du pétrole — c’est le cas pour la quasi-totalité des États membres de l’Opep — est à l’origine, par conséquent, d’appels à plus d’engagement et pour des actions plus soutenues de la part des pays producteurs, pour accélérer la reprise des cours, par une réduction effective de la production. Un rapport de l’Agence internationale de l’énergie indique que deux éléments sont à retenir pour le mois de juillet, à savoir «une reprise spectaculaire de la production pétrolière en Libye et au Nigeria, et un taux de conformité plus faible de l’OPEP avec son propre accord». L’AIE précise qu’«au cours des derniers mois, la Libye et le Nigeria ont vu leur production combinée augmenter de plus de 700 kb/j», alors que le taux de conformité à l’accord de réduction de la production de pétrole serait passé de 95% en mai à 78% en juin. Des données qui restent à réviser, précise l’agence qui rappelle que «l’Arabie saoudite continue de respecter sa promesse de réduire sa production», au moment où «plusieurs autres producteurs n’ont pas encore rempli leurs engagements», dans le cadre de cet accord qui s’étend jusqu’à mars 2018. Aussi, il revient à l’OPEP «de gérer sa production, et nous devons attendre et voir si l’évolution de l’approvisionnement du groupe dans son ensemble oblige un ajustement aux arrangements actuels». L’AIE rappelle, au passage, que «le respect par les onze producteurs non OPEP qui se sont portés volontaires pour réduire la production s’est amélioré à 82% en juin, ce qui est supérieur au taux obtenu par l’OPEP». C’est dans ce contexte que se tiendra, les 7 et 8 août à Abu Dhabi (Émirats arabes unis), la réunion du comité technique conjoint des pays Opep et non-Opep (JTC). Une réunion de plus qui sera co-présidée par le Koweït et la Russie, consacrée à l’identification des moyens d’élever les niveaux de conformité à l’accord de réduction de la production. Cette concertation technique devra ainsi permettre de «mieux comprendre les difficultés et les obstacles rencontrés par certains pays participants de l’OPEP et non-OPEP, et d’évaluer la façon dont les niveaux de conformité peuvent être améliorés dans le but de parvenir plus rapidement à un marché mondial du pétrole rééquilibré, au profit des producteurs comme pour les consommateurs», souligne l’Opep. Une action qui s’inscrit dans le cadre des efforts visant un rééquilibrage du marché pétrolier au profit des producteurs et des investisseurs.

D. Akila