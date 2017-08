Facturation et marge bÃ©nÃ©ficiaire sur les boissons : De nouvelles mesures

Le ministre de Commerce, Ahmed Abdelhafid Sassi, a reçu le président de l’Association des producteurs algériens de boissons (APAB), Ali Hamani, avec lequel il a évoqué les nouvelles mesures proposées relatives à la facturation et à la définition de la marge bénéficiaire, a indiqué un communiqué du ministère.

Cette rencontre qui s’inscrit dans le cadre des consultations entre le ministère et les différents acteurs et professionnels du secteur, a mis l’accent sur plusieurs propositions qui concernent les producteurs, les grossistes, les détaillants et les distributeurs en matière de facturation ainsi que la marge bénéficiaire.

M. Sassi a indiqué que son département ministériel tendait à travers ces mesures à lutter contre le marché parallèle pour l’éradiquer par la suite tout en imposant aux commerçants un cadre réglementaire capable d’assurer des transactions transparentes et permettant de suivre la chaîne de commercialisation des produits exposés à la vente du producteur au consommateur, ce qui facilitera les opérations de contrôle et la lutte contre la fraude. «Ces efforts visent à servir le consommateur et lui garantir son droit d’avoir des produits de qualité selon les normes internationales tout en assurant le droit de l’Etat à l’impôt, sans nuire au produit ni au commerçant qui représentent la pièce maîtresse dans le cycle des transactions commerciales», ajoute le ministre.

Une réunion est prévue en début de septembre entre les professionnels et les cadres du secteur avec la participation d’autres secteurs concernés par ce dossier, précise le communiqué. Pour sa part, M. Hamani a exprimé ses remerciements pour ces initiatives interactives qui traduisent une véritable volonté de promouvoir le secteur du Commerce et l’économie nationale.