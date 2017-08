Djibouti : premiÃ¨re base militaire chinoise Ã  lâ€™Ã©tranger

La Chine a inauguré, hier à Djibouti, sa première base militaire à l'étranger, aux portes de la mer Rouge, ont rapporté des médias chinois. L'ouverture de la base a été marquée par une cérémonie en présence du numéro deux de la marine chinoise, Tian Zhong, et du ministre de la Défense de Djibouti, selon l'agence de presse Chine nouvelle. L'annonce coïncide avec le 90e anniversaire de la fondation de l'Armée rouge chinoise, célébré à Pékin par un discours du président Xi Jinping. La marine chinoise est présente depuis fin 2008 au large de la Somalie et dans le golfe d'Aden, dans le cadre des efforts internationaux pour combattre la piraterie dans cette région. Mais cette «base logistique» est la première du genre pour Pékin. Elle servira à soutenir «les escortes navales en Afrique et au Moyen-Orient, les opérations de maintien de la paix (de l'ONU) et l'aide humanitaire», avait indiqué, le mois dernier, le ministère chinois de la Défense, en annonçant le départ d'un premier groupe de soldats à destination de la base africaine. La base servira également à Pékin pour le soutien des opérations anti-piraterie et l'évacuation de ses ressortissants en cas de crise. La Chine avait annoncé, début 2016, le lancement de la construction de cette installation à Djibouti, pays de 800.000 habitants, situé sur le détroit de Bab-El-Mandeb, un des corridors maritimes les plus fréquentés au monde.