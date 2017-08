Russie - USA : surenchÃ¨re ?

Le vice-président américain Mike Pence a affirmé hier que Donald Trump approuverait «prochainement» les nouvelles sanctions visant la Russie, qui font depuis une semaine l'objet d'une surenchère entre les deux pays. «Le Président Trump signera prochainement le texte sur les sanctions», a déclaré M. Pence, lors d'une visite à Tbilissi, en Géorgie, pays du Caucase qui ambitionne de rejoindre l'Otan et l'UE. Ces nouvelles sanctions économiques ont été votées à la quasi-unanimité, la semaine dernière, dans les deux chambres du Congrès américain. La Russie a riposté en imposant une réduction drastique des personnes travaillant dans les missions américaines sur son sol, diplomates ou personnel technique. M. Pence a également dénoncé l’«occupation» d'une partie du territoire géorgien par la Russie, après une guerre ayant opposé les deux voisins à l'été 2008. «Nous sommes avec vous, nous nous tenons à vos côtés», a-t-il déclaré en compagnie du Premier ministre Guiorgui Kvirikachvili, qualifiant l'ex-république soviétique de «partenaire stratégique clé» des États-Unis dans la région. Une courte guerre entre la Géorgie et la Russie en août 2008 s'était soldée par la reconnaissance par Moscou de l'indépendance de deux républiques séparatistes prorusses, l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie. La visite de M. Pence, qui a réitéré le soutien des États-Unis au souhait de la Géorgie de rejoindre l'Otan, intervient au moment où les deux alliés ont lancé les plus importants exercices militaires conjoints sur le territoire géorgien. Le vice-président américain avait déjà assuré, lundi à Tallinn, en Estonie, que la réduction par Moscou du personnel des missions diplomatiques américaines en Russie n'affaiblirait pas l'engagement de Washington en faveur de la sécurité de ses alliés. Après la Géorgie, la dernière étape de la tournée de Mike Pence doit être le Monténégro, qui a adhéré à l'Otan le 5 juin.