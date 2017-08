Vote dâ€™un projet de Constitution en Libye : El-Sarraj se fÃ©licite

Le Président du Conseil présidentiel du Gouvernement d'entente nationale de Libye (GNA), Fayez El-Sarraj, s'est félicité lundi du vote par l'Assemblée Constituante (AC) d'un projet de constitution, appelant à organiser comme prévu un référendum pour soumettre le texte aux Libyens. M. El-Sarraj «s'est félicité du vote par l'Assemblée Constituante du projet de Constitution libyenne», a indiqué un communiqué publié lundi sur la page Facebook du GNA. Le texte a été voté samedi à El-Baida (1.200 km à l'est de Tripoli) par 43 voix pour sur 44 membres présents de l'Assemblée constituante élue en février 2014. «Il est nécessaire que les libertés d'opinion et d'expression soient respectées par tous, ainsi que le droit de tous les Libyens de choisir leur mode de vie sans terreur ni menace», a souligné M. El-Sarraj, appelant ainsi la classe politique à «créer un climat adéquat» pour soumettre à référendum le projet de Constitution. Ce texte de 197 articles stipule que «la Libye est une république dotée d'un président, d'un Parlement et d'un Sénat», que «Tripoli est la capitale».