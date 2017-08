Crise syrienne : Lâ€™armÃ©e proche dâ€™une victoire sur les terroristes

Le président syrien Bachar El Assad a affirmé que l’armée syrienne s’approchait de la victoire face aux groupes terroristes, a rapporté l’agence de presse Sana. A l’occasion du 72e anniversaire de la fondation de l’armée syrienne, M. El Assad a fait savoir que l’armée syrienne avait «réussi à accomplir de grands progrès face à un ennemi terroriste sans précédent».

«Nous affrontons un ennemi terroriste comme l’histoire n’en a jamais connu», a déclaré le président syrien, soulignant que cet ennemi était «appuyé par des puissances régionales et internationales qui cherchent à contrôler la région tout entière».

«Aujourd’hui, vous écrivez les pages glorieuses de l’Histoire et approchez de la victoire grâce à votre fermeté et détermination», a-t-il déclaré devant l’armée. L’armée syrienne a réalisé de grandes avancées dans la bataille contre les groupes terroristes, dont le groupe autoproclamé Etat islamique (EI/Daech) et le Fatah al-Cham (ex-Front al-Nosra) affilié à El-Qaïda. L’armée syrienne a récemment libéré une grande partie du désert syrien des mains de l’EI en avançant dans l’est de la province centrale de Homs et en chassant le Fatah el-Cham de la ville de Fleita, dans la région de Qalamoun.