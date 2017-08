Accord de paix dâ€™Alger : accompagner le Mali

Le département d’État américain a appelé lundi les parties maliennes à «redoubler d’efforts» pour mettre pleinement en œuvre l'Accord de paix, issu du processus d’Alger, déplorant les «violations» répétées du cessez-le-feu au Mali.

«Nous appelons toutes les parties à redoubler d'efforts pour respecter le cessez-le-feu et mettre pleinement en œuvre l'Accord de paix d'Alger», a indiqué le département d’État dans une déclaration publiée lundi soir, saluant, à ce titre, «les efforts visant à rapprocher les parties (maliennes) pour accepter une cessation d’hostilités». Les États-Unis ont condamné «les violations récurrentes du cessez-le-feu qui se sont produites au Mali entre les groupes armés signataires de l'Accord de paix d'Alger de 2015», et ont déploré «l'échec des parties (maliennes)» de parvenir à une paix durable. Le département d’État a exhorté les parties maliennes à «respecter strictement leurs obligations en vertu du droit international humanitaire et à respecter les droits de l'homme, notamment en ce qui concerne les civils et les prisonniers». Washington s’est dit, à ce propos, «profondément troublé par les rapports sur les représailles et meurtres de civils au Mali, ainsi que par la découverte de fosses anonymes dans les zones de conflit». «Si les allégations sont véridiques, les auteurs (des violations) doivent être traduits en justice», a affirmé le département d’État qui a salué, par ailleurs, les enquêtes menées par la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (Minusma) sur ces présumées violations des droits de l’homme. Samedi, le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, avait déclaré que l’Algérie restait engagée à accompagner le Mali dans le processus de rétablissement de la paix, soulignant la nécessité pour l’ONU et les partenaires du Mali de tenir un même agenda, celui de préserver l'unité et l'intégrité territoriale et nationale de ce pays sahélien. L’Algérie, qui a suivi avec «attention, les derniers affrontements armés» qui ont fait des morts, à Aguelhok, dans la région de Kidal, au nord du Mali, a indiqué que «ces affrontements ayant opposé des éléments appartenant à des groupes armés signataires de l’Accord de paix constituent des violations graves des termes de cet accord et affectent l’esprit d’entente qui anime les différentes parties maliennes dans sa mise en œuvre effective».