BÃ©char : RuÃ©e vers le nord

Les départs en vacances battent actuellement leur plein, et c’est une véritable ruée vers les villes du Nord, en quête de repos et de loisirs pour les familles bécharies, après une longue année de labeur, mais surtout après un mois béni de Ramadhan qui aura coïncidé, cette année, avec les grandes chaleurs et qui n’auront pas été sans causer certains désagréments aux jeûneurs, à l’exemple des risques d’insolation et de grande soif. Aujourd’hui, la ville se vide peu à peu, au rythme des départs en vacances, mais pour les familles qui optent pour un voyage en train, les désagréments ne font que commencer. Voyager sur la seule ligne Béchar-Oran n’est pas si évident. Ce moyen de transport, qui connaît actuellement un flux considérable de vacanciers, est pris d’assaut par les familles de Béchar, mais également par celles en provenance d’Adrar et de Tindouf (question de voyager en train), et ne parvient plus à satisfaire la demande quotidienne, en matière de disponibilité de places. Doté de 5 à 6 voitures (dont 2 sont assez confortables, en raison de la vétusté des autres voitures), ce train à destination d’Oran, la destination la plus prisée de ces familles, ne peut qu’embarquer 300 à 350 voyageurs/jour, une offre nettement insuffisante par rapport à la demande, même si l’on a mis en service un second train sur la même ligne, doté de wagons rénovés et à raison de trois fois par semaine. Mais le grand calvaire de ces vacanciers est l’obtention d’un billet de voyage. Un document pour lequel il faut se lever très tôt le matin (3h), parfois même passer la nuit à la gare, inscrire son nom sur un bout de papier (astuce locale pour organiser cette chaîne) et revenir à 8h, heure d’ouverture de l’unique guichet, en vue de décrocher son billet de première classe. Une mésaventure inévitable pour voyager en train, en attendant de supporter les interminables heures de trajet, à destination d’Oran. À noter qu’en matière de transport aérien, Béchar n’est pas non plus gâtée, puisque seulement 2 vols la relient à la même destination, s’ils sont toutefois réguliers et à l’heure. La capitale du sud-ouest du pays mériterait d’être haussée, au même titre que certaines villes du nord, à un rang plus honorable, en matière de liaisons ferroviaires et aériennes, une demande qui devrait constituer une préoccupation (depuis le temps qu’elle perdure) dans l’agenda des (ré) élus, en connaissance de cause.

Ramdane Bezza