Regard : Â« El Hendi wEL mouss men andi Â»

Ni kiwi ni banane. «El Hendi» arrive, investissant les villes et les quartiers pour «chouchouter», encore une fois, l’espace d’un été, les palais, en fête. Les friands de ce fruit exotique, au goût très spécial et à la suavité extrême, résistent mal à la tentation de s’offrir ou de se payer une pièce, par-ci, une autre par-là, avec tous ces jeunes et même des gamins qui chantonnent leur phrase, si chère et si célèbre, gravée dans notre mémoire. Eh oui, «El hendi, w lmouss men andi», en effet, résonne dans les oreilles des passants qui se dirigent vers la petite charrette de fortune de ces commerçants, très habiles, dans l’art de «dresser» les épines de ce fruit. On se rafraîchit, se régale, on s’enivre même avec le fameux cactus aux fruits d’or, vendu, sur les abords des routes et un peu partout. Ce n’est pas seulement une question de goût, disent même les spécialistes qui vont, aujourd’hui, jusqu’à recommander vivement, ce fruit délicieux, bourré de magnésium, de fer, de calcium et bien d’autres merveilles indispensables pour l’organisme. Les vertus de «kermous n’ssara» ne s’arrêtent pas là, il suffit de savoir qu’il est aussi un excellent régulateur de la glycémie. La figue de barbarie existe même dans certains pays comme complément alimentaire, sous forme de gélules. Mais on est loin de parler de cela chez-nous, encore moins des utilisations multiples de ce fruit généreux, malgré son aspect piquant. C’est un fait, la figue de barbarie reste l’affaire, avant tout, de petits commerçants qui investissent dans le fruit du «pauvre», histoire d’échapper au chômage. En fait, les épines d’El hendi sont loin d’être aussi «méchantes» qu’on le pense. Bien au contraire, à condition de ne pas en abuser, bien entendu, pour éviter d’éventuelles occlusions intestinales.

Samia D.