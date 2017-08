Canicule : Ã€ prendre au sÃ©rieux

Températures très élevées et taux record d’humidité… La canicule s’installe. Les Algériens suffoquent. Les températures enregistrées depuis quelques jours déjà sur tout le territoire national sont les plus élevées depuis le début de l’été. Le pic de cette canicule a été atteint hier, 1er août, avec des températures atteignant jusqu’à 44 degrés à l’Est. Il faut donc se protéger pour éviter les insolations, les déshydratations et autres malaises. Les effets de l’éprouvante situation de canicule, qui perdure depuis plus de deux semaines, sont plus durement ressentis par les patients dans certains établissements hospitaliers, en raison de l’absence ou de pannes de climatiseurs. A l’hôpital Mustapha, à Alger, l’on a constaté que plusieurs malades souffrent de cette pénible situation, certaines salles de soins étant dépourvues de système d’air conditionné. Des praticiens tenant à s’exprimer sous le couvert de l’anonymat signalent que l’absence ou bien l’arrêt momentané de ces appareils entraînent de gros désagréments pour les patients, notamment au plan de l’hygiène, craignant, disent-ils, d’éventuelles contagions. « C’est la catastrophe, s’écrie un médecin, j’ai un malade qui est dans le coma, au service de réanimation, et son état risque d’empirer, faute de climatisation ». Evoquant l’hygiène à laquelle cette période climatique exceptionnelle est susceptible de porter atteinte, ce dernier signale qu’il est, en plus, particulièrement difficile pour le personnel médical de travailler dans de pareilles conditions. Abdesselam Bennana, directeur général de cet établissement de santé, affirme que le système de climatisation est disponible. Il signale que l’hôpital dispose de 15 centrales d’air conditionné, dont l’ une est provisoirement à l’arrêt, alors qu’une seconde a cessé de fonctionner « son compresseur doit donc être changé », poursuit-il.

Affirmant que le malade passe avant tout, il explique que la priorité en matière de climatisation est d’abord accordée aux souffrants dépendants, c’est-à-dire aux malades en soins intensifs, ensuite, enchaîne-t-il, aux semi-indépendants, puis aux indépendants.



La Protection civile rappelle les consignes de prévention



Afin d’éviter les insolations et autres malaises, la Protection civile recommande de fermer les volets et les rideaux des façades exposées au soleil, de maintenir les fenêtres fermées tant que la température extérieure est supérieure à la température intérieure et d’ouvrir les fenêtres tôt le matin et tard le soir et la nuit. La Protection civile recommande également de baisser ou d’éteindre les lumières mais aussi de ne pas s’exposer au soleil, en particulier les personnes âgées, les personnes atteintes de maladies chroniques ainsi que les enfants, notamment sur les plages. Il est également demandé d’éviter de se déplacer pendant cette période de canicule, sauf en cas de nécessité et de mettre un chapeau et des vêtements légers (coton) et amples, de préférence de couleur claire. La Protection civile exhorte aussi les citoyens à éviter les activités extérieures nécessitant des dépenses d’énergie trop importantes (sports, jardinage, bricolage), leur conseillant de se déplacer tôt le matin ou tard le soir, en particulier dans les wilayas intérieures, de rester à l’ombre dans la mesure du possible et de provoquer des courants d’air dans tout le bâtiment dès que la température extérieure est plus basse que la température intérieure. Penser à aider les personnes dépendantes en leur proposant régulièrement des boissons et à signaler le plus rapidement possible les débuts d’incendies au niveau des forêts et, en cas de difficultés, appeler le 14, conclut le communiqué. Le conseil sur lequel insistent les spécialistes se résume en un mot : boire ! Le plus grand risque en pleine canicule est la déshydratation. Quand il fait chaud, le corps transpire beaucoup, surtout les enfants et les personnes âgées. Il est donc conseillé de consommer plus d’eau que d’habitude : 6 à 8 verres par jour, soit environ 2 litres. On peut aussi se rafraîchir avec des serviettes mouillées sur les épaules ou en mettant les pieds dans un seau d’eau bien fraîche.

Salima Ettouahria