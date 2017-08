Plages non surveillÃ©es : Des estivants risquent leur vie

L’été est souvent accompagné de son lot d’accidents. Chaque année, une série de drames sur les plages et sur nos routes ponctue cette période, en dépit des avertissements et des plans de vigilance mis en place sur le littoral.

De nombreux estivants font fi des interdictions en utilisant l’excès de vitesse sur nos autoroutes ou en se baignant dans des endroits dangereux. La chaleur les incite à repousser leurs limites, et ils n’hésitent pas à franchir les interdits sur les plages où la baignade est dangereuse. Les rochers sont, attracteurs de jeunes qui préfèrent s’y rendre du fait de l’absence de foules comme c’est le cas dans les plages surveillées. Inconscients, les ados, notamment, se donnent en spectacle, en plongeant en pleins rochers… certains d’entre eux, l'été et les vacances les emmènent à la mort ou les laissent handicapés à vie.

Ainsi, le traumatisme du rachis cervical par plongée en eau peu profonde constitue un problème de santé publique vu la gravité des conséquences qui lui sont liées. Malheureusement, ces accidents surviennent souvent et les jeunes sont les plus exposés. Le centre hospitalo-universitaire Mustapha-Pacha reçoit des dizaines de victimes pendant la saison estivale.

Le professeur en neurochirurgie Mohamed Chitti, du service de neurochirurgie de l’hôpital, qui nous a reçu lundi dernier dans son bureau, nous a déclaré que «ces accidents sont très fréquentes pendant la période estivale, ça tend à être un fléau et un problème de santé publique en Algérie, et entraîne très souvent la mort du patient».

Le Pr Chitti a expliqué que «tous les estivants, quel que soit leu âge et surtout avec un pic pour les jeunes, sont concernés et sont très souvent victimes de cette maladresse. Le problème, c’est le plongeant en eau peu profonde, ce qui provoque un traumatisme de la colonne cervicale. Elles entraînent très souvent des désordres neurologiques très graves, à savoir des paralysies, parfois des quatre membres et en fonction du niveau de la lésion du rachis cervical. Lorsque la lésion est très haute de la colonne cervicale où ce trouvent les centres respiratoires, il peut s’ajouter des troubles qui vont entraîner d’autres complications».

Le Pr Chitti a indiqué qu’«il y’a des complications inhérentes à moyen terme et à long terme qui vont encore s’ajouter comme la vasoplégie qui est la paralysie des vaisseaux, ce qui explique le problème de la tension artérielle qui complique davantage l’état respiratoire du malade. Les neurochirurgiens interviennent à la phase où le patient arrive nous réalisons une traction».

Le professeur a appelé à la sensibilisation des populations, faire une prévention au niveau des plages, des CEM, des lycées, avec la Protection civil et les médecins. Également, utiliser des supports médiatiques, à savoir des affiches collées dans les sites où surviennent ce genre de traumatismes, illustrant les conséquences et même des photos de victimes pour dire voilà où un simple plongeant peut mener.

Il a proposé que tous les centres de baignade doivent disposer de minerve qui sera même utile dans chaque famille.

Afin d’éviter les complications

D son côté, le professeur en neurochirurgie, Saïd Hadji, a souligné qu’«il faut agir avant l’hospitalisation. Le problème se pose en dehors des services de neurochirurgie». Selon lui, «la sensibilisation et la prévention sont presque absentes».

«On s’est battu pour les gens pour qu’ils aient la ceintures et les supports de tête dans les voitures afin d’éviter le traumatisme du rachis cervical. Si le malade est bien pris en charge à temps, c'est-à-dire juste après l’accident et convenablement, il y a des possibilités de récupération. Quand quelqu’un plonge, il reste pendant un moment dans l’eau, et pour le sauver, il est retiré de l’eau sans appliquer les bons gestes. Les gens ne savent pas comment retirer une victime du traumatisme du rachis cervical sur les lieux de l’accident. Dans les normes, il faut appliquer la position de sécurité de la victime et qu’elle soit bien transportée, alors que 95% des victimes sont transportées dans de simples voitures, ce qui va aggraver l’état de l’accidenté», a expliqué le Pr Hadji.

Le spécialiste a indiqué qu’«ils ont déjà sensibilisé les pompiers qui sont souvent dépêchés sur les lieux de l’accident, pour qu’ils aient une minerve cervical, chose qui n’est pas appliquée encore. Les ambulanciers eux-mêmes ne savent pas faire les premiers gestes pour le ramassage des victimes du rachis cervical. Les ambulances ne sont pas équipées et les conducteurs conduisent brutalement, ce qui va aggraver la situation. À l’arrivée aux urgences, il va perdre au moins 20 minutes pour faire le diagnostic et les examens complémentaires… ».

Selon une étude faite par le Pr Hadji, sur 1.500 traumatismes du rachis cervical, il y a plus de 45% de décès, à cause des différents complications qui suivent l’accident. «Quand la personne survit, elle est affrontée au manque de centres de récupération et de prise en charge. Il y a des victimes qui viennent de très loin, de l’intérieur du pays. Il faut que tous les centres prennent ce genre de traumatisme afin d’alléger la pression sur l’hôpital Mustapha, d’autant plus que tous les hôpitaux du pays disposent de neurochirurgiens», a-t-il estimé. Il faut savoir que les circonstances étiologiques des traumatismes du rachis sont peu spécifiques. Dans certains cas, sport, plongée en eau peu profonde et traumatisme direct, la lésion rachidienne est isolée et constitue d'emblée le seul point d'appel, mais le plus souvent (accidents de la route et chute de lieux élevés), des lésions associées peuvent masquer l'atteinte de la colonne vertébrale.

Une formation du personnel ambulancier et des campagnes de sensibilisation s’imposent afin d’éviter le handicape et sauver des vies.

Wassila Benhamed