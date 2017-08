Exposition, Â« Les valeurs humaines universellesÂ» de Saliha Khelifi : Dire en un mot le sel de lâ€™existence

Après avoir exposé au Centre culturel islamique, l’artiste peintre Saliha Khelifi expose jusqu’au 12 août à la galerie Asselah-Hocine à Alger, un florilège de sa dernière collection intitulée «Les valeurs humaines universelles», une exploration de différentes thématiques qui constituent le sel de l’existence et du bonheur.

Placardant plus de vingt tableaux, l’artiste aborde sa collection par un style spécifique caractérisé par l’écriture artistique d’un mot d’ordre philosophique pour chaque tableau. Elle utilise une écriture qui met en valeur la richesse de la langue arabe en donnant pour chaque lettre son espace et sa luminosité. Qualifiée d’écriture «lahibia» (écriture en flammes), l’artiste indique que les mots sont écrits en forme de flammes qui illuminent sans pour autant brûler. Poétesse également, Saliha Khelifi accompagne chaque œuvre par un adage, une maxime de sagesse ou une prose, pour déclamer les mots les plus poétiques de chaque thématique. Elle s’exprime avec beaucoup de sensibilité pour donner sens au choix de tel ou tel sujet qui pousse à la méditation et aux questions existentielles. Elle met en exergue des thématiques telles que l’hospitalité, l’union, l’indépendance, l’éloquence, la compétence, le travail, la réussite, le savoir, la propreté, l’affection, la paix, la sécurité, mais aussi d’autres sujets qui demandent beaucoup d’appréhension et de questionnement, à l’exemple de la sagesse, de l’amour, de la justice, de la terre, du Coran, de l’honneur, de l’espoir. Ces œuvres sont décorées avec des formes et des symboles qui se marient à merveille avec le choix judicieux des couleurs. «Je choisis les couleurs selon la profondeur du sujet. Par exemple, j’ai opté pour un fond bleuâtre pour les tableaux de la sécurité, de la paix, de la justice et du pardon, car le bleu est une couleur qui dégage la sérénité et le calme, c’est la couleur du ciel et de la mer, la couleur de l’infini et du bonheur. J’ai opté pour le vert également pour la terre, la propreté et le Coran qui symbolise la clef du Paradis qui est symbolisé par la couler verte», a expliqué Saliha Khelifi. L’artiste exprime sa sensibilité à tout ce qu’il l’entoure et qui l’interpelle dans la société.

«Mon œuvre est universelle, et non pas seulement sur le constat de la situation en Algérie. Je suis interpelée par la monté au créneau de la violence et de l’intolérance dans le monde. Mon message d’artiste est de répandre des ondes d’espoir et d’amour, pour se réapproprier ses valeurs universelles que nous trouvons dans tous les textes sacrés des religions monothéistes, et qui sont le fer de lance de l’islam qui appelle à la tolérance et à la fraternité», a-t-elle souligné. Affectée par les conflits qui déchirent le monde, notamment au Moyen-Orient, Saliha Khelifi appelle à la nécessité de revenir à l’essentiel, aux valeurs de paix et de fraternité, pour contrecarrer les guerres, conflits fratricides, l’oppression et la famine qui menacent le devenir de l’humanité. Poétesse, enseignante de langue arabe et de peinture jusqu’à l’an 2000 au lycée Frantz-Fanon, Saliha Khelifi est membre de l’Office national des droits d’auteur et des droits voisins (ONDA), et de l’Union nationale des arts culturels (UNAC), elle exposera «Les valeurs humaines universelles» au Koweït, à partir du 5 novembre.

Kader Bentounès