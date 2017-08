FIOFA-2017 : le grand prix pour En attendant les hirondelles, de lâ€™AlgÃ©rien Karim Moussaoui

La dixième édition du Festival international d’Oran du film arabe (FIOFA) s'est clôturée, dans la soirée du lundi, avec une cérémonie à laquelle ont assisté des figures du cinéma arabe, marquée par la consécration du long métrage En attendant les hirondelles, de l'Algérien Karim Moussaoui qui a décroché le grand prix «Wihr d’or».

Organisée du 25 au 31 juillet, cette édition a été marquée par la création de plusieurs rubriques et un programme diversifié, en plus de la projection de 31 œuvres en compétition dans trois catégories (longs métrage, courts métrages et documentaires).

Elle a consacré un large espace à d’autres rubriques ayant permis aux fans du 7e art de redécouvrir des grands classiques du cinéma. Plusieurs pays ont participé à cette manifestation culturelle internationale : Palestine, Tunisie, Maroc, Égypte, Syrie, Irak, Jordanie, Liban, Arabie saoudite, Mauritanie, Soudan, Bahreïn et Iran. L’Algérie a participé avec trois longs métrages en compétition mettant en lice 11 autres films, dont un concrétisé dans le cadre de la coproduction avec la Tunisie, Augustinus, fils de ses pleurs, du réalisateur égyptien Samir Seif, ainsi que deux autres, En attendant les hirondelles, de Karim Moussaoui, et El-Achik, d’Amar Si Fodhil. Parmi les dix courts métrages en lice à cette édition, figure un seul film algérien, Waadek, de Mohamed Yarghi. En outre, le pays hôte a pris part avec trois documentaires parmi dix en comppétition, en l'occurrence Tahqiq fil Djenna (Enquête au paradis), de Merzak Allouache, Youcef Chahine et l’Algérie, de Salim Aggar, et Hizam (Ceinture), de Hamid Benamra.

Des jurys ont été constitués de grands noms dans le domaine de la mise en scène, du scénario et de la critique cinématographiques. Le jury du long métrage est présidé par Farid Boughdir, celui du court métrage par Karim Traïdia et celui du documentaire par Michel Khelfi. De nouveaux films arabes ont été projetés, dont le film égyptien Moulana, de Magdi Ahmed Ali, qui a suscité une controverse, et le film syrien Lilit, de Ghassan Chemit, en plus du panorama du court métrage et du film mobile.

Le FIOFA a été marqué, cette année, par la projection de sept films de dessins animés au profit des enfants d’orphelinat en utilisant des techniques de haute technologie, dont le cinéma 3D.

