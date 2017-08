Note de lecture , Actes du colloque international "Jugurtha affronte Rome" : Lâ€™inoubliable rÃ©sistance dâ€™un guerrier berbÃ¨re

Réunissant les actes du colloque international organisé du 20 au 22 août 2016 à Annaba, par le Haut-Commissariat à l’amazighité (HCA), Jugurtha affronte Rome est un ouvrage de plus de 325 pages paru dans les éditions de l'Entreprise nationale des arts graphiques (ENAG) et a été dédié à la mémoire de Nabil Fares, professeur de littérature comparée.

Ce colloque international, d’envergure scientifique, sur le roi berbère Jugurtha et ses relations avec Rome, baptisé Jugurtha affronte Rome, a été organisé par le HCA, en collaboration du ministère de la Culture, et celui de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et ce sous le haut patronage de Son Excellence le Président de la République, Monsieur Abdelaziz Bouteflika. «Consacrer un colloque international à l’Agellid Jugurtha, une des figures illustres de notre histoire antique, atteste de l’engagement pris par le HCA à l’égard de la connaissance de l’histoire et de sa réappropriation par les générations montantes», lit-on dans la préface rédigée par Si El-Hachemi Assad, secrétaire général du HCA, dans un mot écrit pour cet œuvre scientifique analysée sous plusieurs angles par des chercheurs algériens et étrangers. M. Assad a tenu à souligner : «Nous avons tenu à faire coïncider cet évènement avec la double anniversaire du 20 août, pour expliquer que la résistance de Jugurtha contre Rome fut la source d’inspiration des moudjahidine, lors de la guerre révolutionnaire contre le colonisateur français.» Pas moins de vingt-six conférences ont été programmées et animées par des universitaires algériens et étrangers conviés à ce colloque au Théâtre régional Azzedine-Medjoubi à Annaba. Des spécialistes venant des universités d’Espagne, d’Italie, des États-Unis d'Amérique, d’Allemagne, de France et de Tunisie devaient évoquer et débattre, lors de cette rencontre importante, des aspects de la relation qu’entretenait Jugurtha avec Rome. Des universitaires d’Alger, d’Annaba, de Guelma, de Constantine, de Sétif, de M’sila et de Tiaret ont participé également à cette manifestation au confluent de l’histoire antique et des points de vue actuels. Pas moins de six axes ont été abordés, lors de ce colloque, dont la coordination scientifique a été confiée à Mohamed El-Hadi Harèche, professeur d’histoire et des civilisations antiques à l’université Alger 1, entre autres l’ouvrage la Guerre de Jugurtha, de l’historien Salluste, Jugurtha comme référence dans la résistance et la préservation de l’identité et Jugurtha dans la littérature mondiale. Dans la problématique du colloque (page 16), il a été rappelé que «Rome, qui élimina le Roi Persée dans la bataille de Punda en 168 AV. J., détruisit Carthage en 146 AV. J. et vainquit l’Espagne en à Numance en 133AV, celle-ci n’hésiterait pas à trouver des prétextes pour combattre quiconque qu’elle jugera puissant, suivant le principe de sa stratégie "détruire tout ennemi potentiel avant qu’il nous détruise"». «Le livre de Salluste, la Guerre de Jugurtha, est considéré comme la principale source historique de cette guerre qu’avait menée le roi numide entre 111 et 105 AV J.-C.» Or, lit-on dans le même texte, on considère aussi que la plupart des informations contenues dans ce livre sont, d’une part, des tentatives dirigées contre des personnalités qui ont entravé les ambitions politiques de Salluste, et, d’autre part, visent à valoriser et à ancrer les orientations politiques de l’auteur.

Les actes du colloque, qui reprend toutes les communications présentées (en français, en arabe et en amazigh) par les universitaires et chercheurs, aussi bien algériens que ceux venus d’autres pays, font état des recommandations formulées à l’issue de cette rencontre, dont certaines sont déjà inscrites dans les projections du HCA. Dédié à la lecture de l’ouvrage sur la guerre de Jugurtha, le premier axe a été animé par une pléiade d’universitaires, dont Virgilio Enamorado Martinez, de l’université de la ville espagnole Malaga, qui a abordé la question de l’historiographie des Berbères dans le contexte de Jugurtha. Dans une communication intitulée «Un succinct commentaire» du livre de Salluste la Guerre de Jugurtha, Saïd Dahmani, docteur en histoire médiévale du Maghreb, a présenté une analyse des développements présentés par l’historien romain sur les conditions de l’affrontement, sur les protagonistes en montrant combien son témoignage a occulté la partie numide. Quant aux universitaires algériens, Azeddine Medjani, Salima Boudekhana et Ahmed Habbes, ils ont abordé les divers aspects en lien avec le contenu du livre la Guerre de Jugurtha. Dans le deuxième axe (page 21), intitulé «Jugurtha : un repère dans la résistance et la quête identitaire», le professeur de lettres françaises et francophones de Oregon State University, Nabil Boudraa, est intervenu sur la représentation de Jugurtha dans l’imaginaire mondial, suivi, dans le même sillage de cette réflexion qu’ Ali Guerbabi, universitaire et auteur, qui a exposé les représentations de Jugurtha. Le même atelier a été enrichi par deux autres communications, l’une présentée par Mouloud Makhlouf, enseignant à l’université de Constantine, sous le titre la grandeur de Jugurtha, et l’autre donnée par Abderahmane Khelifa, docteur des universités et ancien cadre au ministère de la Culture, intitulée «Mohamed Cherfi Sahli, précurseur de l’histoire algérienne», avec une conférence qui présente la figure historique et le message de Jugurtha. Animé par Nabile Fares, Arezki Metref, Malha Benbrahim-Benhamadouche, Aomer Oulamara (texte écrit et présenté en amazigh), Djilali Sari et Baya Maouche, le troisième axe du colloque a été consacré à l’image de Jugurtha dans la littérature universelle. Ainsi, «Les cités numides et la guerre» est le thème qui a été choisi pour le quatrième axe du colloque, les analyses de Mohamed Hassine Fantar, Mustapha Khanoussi et Mohammed Tlili, de l’université de Tunis, Ramondo Zucca et Attilio Mastino, de l’université Sassari (Italie), Mohand Akli Ikherbane, de l’université de Guelma, et Jean- Pierre Laporte, chercheur associé au CNRS (Paris). Par ailleurs, le cinquième acte a été réservé pour «Les guerres de Jugurtha», animé par des universitaires algériens. Cet atelier a été tenu sous la forme d’une table ronde. Le sixième axe a traité par extrapolation à «La guerre et l’économie». Il y a lieu de noter, enfin, que des recommandations ont été notées dans les pages 321 et 322. «Notre but est de faire connaître cet illustre personnage, ce redoutable stratège, inconnu ou mal connu de nos concitoyens», lit-on dans la première ligne du deuxième paragraphe dans la page 321. «Ce colloque est une opportunité pour ouvrir un pan de notre passé, de le revisiter et surtout de l’ancrer dans les esprits», ajoute-t-on (p 321). «À travers ses nombreuses publications, productions filmiques et activités culturelles, le HCA a réussi à investir totalement dans l’exploration de notre passé», précise-t-on (page 322). Cet ouvrage a été dédié à la mémoire de Nabil Fares, professeur de littérature comparée, décédé le 30 août 2016 à Paris, une semaine après avoir pris part aux travaux de ce colloque, au cours duquel il a présenté une intéressante et enrichissante communication, avec une lecture de l’Éternel Jugurtha, la grande œuvre de Jean-Mouhoub Amrouche.

Sihem Oubraham