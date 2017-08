M. Mahdjoub BEDDA : Â« prioritÃ© aux mines et au phosphate Â»

Une rencontre avec les professionnels et acteurs économiques sur les petites et moyennes entreprises, a été organisée hier, à Alger en présence du ministre de l’Industrie et des Mines, Mahdjoub Bedda.

S’exprimant à cette occasion, le ministre a tenu à souligner que «cette importante rencontre de concertation entre les professionnels du secteur qui intervient après l’adoption du plan du gouvernement par les deux chambres du Parlement l’APN et le Conseil de la nation a pour objectif de concrétiser le programme du Président de la République».

Il dira que «le fait que le gouvernement accorde beaucoup d’importance pour les PME/PMI, nécessite d’organiser plusieurs rencontres de concertation et de discussion avec les professionnels afin de mettre en place une stratégie fiable pour booster ce domaine porteur pour l’économie». «Le nouveau programme du gouvernement prévoit la diversification de l’économie nationale et l’organisation de politiques industrielles et l’encouragement de la production nationale» a-t-il indiqué.

Il a estimé que malgré les entraves et les difficultés rencontrées par ces petites entreprises, ce domaine ne cesse de se développer ces dernières années. Appuyant ses dires M. Mahdjoub Bedda a souligné l’enregistrement ces cinq dernières années d’un pourcentage de croissance dépassant les 60.000 entreprises par an et jusqu’à fin 2016 plus d’un million d’entreprises.

Une moyenne de 25 PME pour 1.000 habitants. Tout en regrettant le fait qu’à ce jour le pourcentage de création de postes d’emploi pour une PME est de deux postes, il a qualifié ce taux de «très faible». «Ceci dit, il faut accompagner et encadrer ces entreprises».

Quant au taux de mortalité des entreprises, le ministre a fait savoir qu’il est dû principalement au manque de suivi et d’accompagnement, avant de préciser que «notre objectif et d’accompagner et d’assurer le suivi jusqu’à l’étape de l’exportation». Il y a lieu de rappeler que le Centre national des registres de commerce avait souligné qu’à fin juin 2016, on a enregistré la disparition de quelques 4.231 entreprises contre 4.522 durant la période de 2015. Le taux de mortalité des entreprises a baissé de 6,4%. Pour faire face à cette situation, le premier responsable du secteur a annoncé la mise en place d’un fonds d’amorçage pour aider les entreprises située surtout au niveau des Hauts plateaux et le Sud avec 25% du fonds.

En plus de cela, la création prochaine d’un organisme consultatif, dénommé «Conseil national de concertation pour le développement de la PME » qui a pour objectif de créer un espace de débat sur les différents sujets liés au domaine.

Le ministre n’a pas manqué d’annoncer également la création d’un bâtiment industriel au profit des PME/PMI. Mettant à profit cette occasion, il a insisté également sur la nécessité d’encourager la création des PME dans l’industrie de transformation agroalimentaire. S’agissant des statistiques, il a reconnu qu’il n’y a pas des statistiques fiables, c’est pourquoi a-t-il précisé, «la création d’un nouveau modèle en collaboration avec les différents départements ministériels et institutions pour justement arriver à connaître le nombre exact des entreprises dans les différents domaines, «ce qui nous permettra, en conséquence de connaître les activités où il y a un manque et créer un nombre important de postes de travail».



Fin des projets de commercialisation des véhicules



En réponse à une question relative au nouveau cahier des charges des véhicules, M. Mahdjoub Bedda a souligné que le secteur de l’automobile ne fait pas partie des priorités du gouvernement par contre les secteurs pour lesquels nous avons accordé une grande importance, notamment celui des mines et du phosphate, etc. «En Algérie il n’y a pas une industrie de véhicules, il y a le montage de véhicules. C’est pour cette raison que nous avons procédé à l’élaboration de ce nouveau cahier de charge en collaboration avec les professionnels. Ce que nous cherchons c’est l’intérêt de tout un chacun (citoyen, de l’Etat et de l’operateur). «Ce nouveau cahier des charges constitue un signal fort destiné aux opérateurs économiques pour leur dire que nous avons besoin d’un investissement durable, d’une vraie industrie automobile».

Allant plus loin dans ses déclarations, le ministre a déclaré que «c’en est fini d’accorder des projets de commercialisation des véhicules. Maintenant il y a un cahier des charges qui fixe les modalités d’investissement dans ce créneau». Et de poursuivre : «nous avons constaté que le contenu du premier cahier des charges est vide, que nous sommes dans l’obligation de compléter ce vide avec la concertation avec les différents acteurs et professionnels du secteur et avec les différents départements ministériels. «À mon avis pour permettre aux investisseurs étrangers d’investir il faut tout d’abord l’existence d’un cahier des charges solide et bien étudié» a-t-il ajouté, avant d’insister à cet effet sur la nécessité de développer la sous-traitance pour garantir un taux d’intégration important.

«Nous sommes dans l’obligation de passer à la politique de l’évaluation de tous les programmes qui ont été déjà mis en place» a-t-il dit. Toute en citant à titre d’exemple que le SKD/CKD est un régime préférentiel d’avantages fiscaux accordés au moment de l’importation d’un produit démonté et composé de sous-ensembles (SKD) ou d’un produit complètement démonté (CKD). Le ministre a fait savoir qu’actuellement quelques 60 opérateurs économiques émargent au dispositif SKD/CKD pour 20.000 emplois. Il a été relevé en outre que le taux d’intégration moyen ne dépasse pas 20% hors filière automobile, tandis que le taux de couverture du marché se situe entre 35% et 40%.

Makhlouf Ait Ziane