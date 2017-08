PremiÃ¨res rencontres doctorales Ã  Bejaia : meilleur suivi des travaux de recherche

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a organisé, hier, a l’université Abderrahmane-Mira la première rencontre doctorales 2017, qui a regroupé des chercheurs nationaux exerçant en Algérie et à l’étranger, les étudiants doctorants de la première et deuxième année du troisième cycle universitaires, les doyens des facultés et les conférenciers. Ces premières assises de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique vont permettre d’ouvrir le chemin vers un meilleur suivi de la recherche chez les doctorants en leur facilitant la tâche pour la préparation de leur thèse. Selon le professeur Ghouali, directeur général de la formation et de l’enseignement supérieur au ministère, l’objectif primordial de cette rencontre qui regroupe les établissements universitaires du pays est de donner aux doctorants les outils nécessaires par rapport aux indicateurs centro-métriques. Il faut éviter le plagiat, apprendre la rigueur scientifique car tôt ou tard il sera détecté. Il s’agira également d’apprendre aux doctorants la culture scientifique qui est très importante tout comme il conviendra de se concentrer sur l’environnement scientifique. Ce sont là des paramètres à mettre en place pour un meilleur suivi. Donc à travers ces rencontres, il faut offrir un espace pour présenter le travail qu’ils ont entamé. C’est la première initiative qui sera suivie en octobre prochain par les doctorales de mathématique qui seront organisées à Constantine ainsi qu’au mois de décembre prochain par les doctorales des sciences sociales et humaines qui sont importantes car les sciences humaines demeurent le parent pauvre pour nos institutions. «Nous avons 60.000 doctorants avec les chercheurs et ceux qui achèvent leur thèse, il faut alors les accompagner et débloquer la situation pour qu’ils puissent travailler dans de bonnes conditions» a expliqué le Pr Noureddine Ghouali. Ce premier colloque qui s’étalera jusqu’ au 6 août sera marqué par plusieurs travaux d’ateliers et des conférences-débats ainsi que des visites guidées vers les lieux historiques de la ville de Bejaia et des soirées d’animation culturelle pour agrémenter le séjour des 300 participants.

M. Laouer