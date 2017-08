Utilisation du bracelet Ã©lectronique : Le projet de loi approuvÃ© par le Gouvernement

Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayeb Louh a déclaré, à Tipasa, que le projet de loi relatif à l’utilisation du bracelet électronique dans l’application de la peine a été approuvé par le Gouvernement, indiquant que «le détenu condamné définitivement à une peine de trois ans ou moins ou celui qui lui reste une peine de moins de trois ans à purger peut bénéficier de cette mesure sur décision du juge d’application des peines».

Dans une déclaration à la presse en marge de la cérémonie de distinction des détenus lauréats du Baccalauréat et du BEM session juin 2017, le ministre a indiqué que le projet de loi relatif à l’utilisation du bracelet électronique dans l’application de la peine a été approuvé par le Gouvernement. Concernant l’application de cette loi, le ministre a indiqué que «le détenu condamné définitivement à une peine de trois ans ou moins ou celui qui lui reste une peine de moins de trois ans, peut purger sa peine —sur décision du juge de l’application des peines— en dehors de l’établissement pénitentiaire et sera ainsi surveillé par le biais d’un bracelet électronique». Il s’agit d’un «nouveau mécanisme qui s’adapte à la nouvelle vision de la réforme du système pénitentiaire», a-t-il indiqué, précisant que le secteur a réalisé en matière de formation et d’enseignement «des résultats satisfaisants avec un taux de réussite au baccalauréat cette année de 60,65 %». 4.585 détenus dont 53 détenues sur un total de 6.730 candidats ont obtenu le Brevet d’enseignement moyen (BEM) à travers tous les établissements de rééducation, soit un taux de réussite de 68,13%.



Les droits de l’Homme appliqués par toutes les institutions



M. Tayeb Louh, a indiqué qu’en Algérie «les droits de l’Homme sont appliqués naturellement par toutes les institutions et sous le contrôle de la magistrature». «Les problèmes soulevés ça et là sont souvent dus à la méconnaissance des dispositions prévues par la législation algérienne en la matière», a estimé le ministre qui a souligné dans ce sens le rôle de la vulgarisation et des médias. Concernant la consécration de la culture des droits de l’Homme, M. Louh a affirmé que l’Algérie «a franchi des étapes considérable de l’aveu même des organisations internationales activant dans ce domaine», mettant en avant «les réformes initiées depuis 2000 au titre de la mise en œuvre du programme du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, et la teneur de la récente révision de la Constitution». En dépit de la conjoncture sécuritaire que traversent la région et le monde, la législation algérienne «ne restreint pas la circulation des personnes.



Révision du code de l’organisation pénitentiaire



Le directeur général de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion, M. Mokhtar Felioune a annoncé hier, en marge de la cérémonie qu’il «sera procédé prochainement à la révision du code de l’organisation pénitentiaire», soulignant que les amendements proposés sur la base de la politique appliquée par l’Algérie dans ce domaine depuis 2005, visaient à faciliter la réinsertion des prisonniers.

«Cette expérience a permis, a-t-il ajouté, de proposer des mesures incitatives et plus souples pour élargir les activités de réinsertion des prisonniers». Concernant l’avenir des nouveaux bacheliers prisonniers, M. Felioune a affirmé que ceux qui ont une peine de moins de 24 mois à purger et ont fait preuve de bonne conduite «bénéficieront d’une semi-liberté qui leur permettra de suivre leurs cours à l’université la journée et regagner leur établissement pénitentiaire le soir». Il a précisé que ceux qui ne répondent pas aux conditions de la semi-liberté, peuvent demander une autorisation d’ajournement de leur inscription à l’université (congé pédagogique) et s’y inscrire une fois leur peine purgée. M. Felioune a rappelé, par ailleurs, qu’il existe 14 services externes de réinsertion des prisonniers à travers les différentes wilayas. (APS)