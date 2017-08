Inscriptions universitaires : M. Hadjar donne le coup dâ€™envoi

«Tout les moyens humains et matériels ont été mobilisés pour assurer le bon déroulement des inscriptions des 341.744 nouveaux bacheliers», a annoncé hier, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar, qui s’est exprimé, lors d’une conférence de presse animée à l’École nationale supérieure d’informatique (ENSI) à Oued Smar. Le ministre, qui a procédé au lancement de l’opération d’inscriptions et d’orientation des nouveaux bacheliers, session 2017, qui a débuté a 8h du matin est totalement informatisée depuis plusieurs années. Elle exige selon M. Hadjar, une bonne coordination entre les différentes branches composant le système de l’enseignement et de la formation supérieure. «A seulement une heure du début des inscriptions, 1.600 bacheliers ont déjà confirmé leur préinscriptions et que 33.000 ont visité la plateforme d’inscription». M. Hadjar a qualifié le bac-2017 de «bac de qualité et d’un bon niveau», compte tenu du nombre de candidats admis et des très bonnes mentions enregistrées. Le nombre global des élèves ayant décroché leur bac cette année, a atteint 341.744 élèves au niveau national. Soit une augmentation de 11.744 lauréats par rapport à l’année dernière, où le nombre avoisinait les 330.000 bacheliers. Le ministre a indiqué que son département a mis en place une série de mesures pour garantir une égalité des chances pour tous les nouveaux étudiants.

Il précise que le secteur a procédé à la diversification des offres de formation en licence et à l’augmentation des offres dans les filières d’excellence nationales, ainsi qu’au niveau des écoles préparatoires et les classes préparatoires intégrées, afin de contenir le nombre important des bacheliers qui rejoignent les bancs de l’université pour la première fois. Par ailleurs, le premier responsable du secteur a souligné qu’après la fin des inscriptions, le nombre total des étudiants inscrits aux universités tous cycles confondus, atteindra 1.655.000 étudiants. S’aigrissant de l’encadrement des étudiants, le ministre dira que le nombre des professeurs encadreurs avoisinera les 62.000 enseignants dont 20% dans les grades supérieurs «le secteur procède chaque année au recrutement des enseignants.

Cette année, ils ne sont pas moins de 2.836 nouveaux enseignants qui seront recrutés pour la prochaine rentrée universitaire» a-t-il révélé. Toujours en prévision de la prochaine rentrée 2017/2018, il a indiqué qu’il est prévu la réception de 80.000 nouvelles places pédagogiques et 49.000 nouveaux lits en septembre prochain, ce qui augmentera les capacités d’accueil globales à 1.411.000 places pédagogiques et 700.000 lits. «Un nombre largement suffisant pour contenir tous les étudiants» a-t-il indiqué. Par ailleurs, M. Tahar Hadjar, a affirmé que la période des inscriptions universitaires pour les nouveaux bacheliers, au titre de l’année universitaire 2017-2018, s’étalera du 1er au 16 août. «La période des préinscriptions pour les nouveaux bacheliers s’étalera du 1er au 5 août et concernera les préinscriptions, la confirmation des préinscriptions, puis le traitement électronique de toutes les demandes à partir du 6 août. Les résultats des pré-affectations seront annoncés le 11 août au soir», a expliqué le ministre



Une plate-forme informatique pour s’inscrire dans les cités universitaires



M. Tahar Hadjar a précisé que l’orientation se fait sur la base de quatre paramètres, à savoir, les vœux exprimés par l’étudiant, la moyenne et les notes obtenues par l’étudiant au bac, le nombre des places pédagogiques et le dernier paramètre concerne le facteur géographique. «C’est la conjugaison de ces quatre paramètres qui définira, à la fin, l’orientation de l’étudiant vers telle ou telle filière», a souligné le ministre. Rappelant que les étudiants n’ayant obtenu aucun de leurs choix pouvaient introduire un recours. M. Hadjar a précisé, dans ce sens, que les entretiens relatifs aux cas spéciaux seront effectués les 12 et 13 août, alors que l’étude de ces cas est fixée aux 14 et 15 du même mois, affirmant que les nouveaux bacheliers prendront connaissance de leurs orientations le 16 août 2017. Par ailleurs, le ministère permettra aux nouveaux étudiant de s’inscrire dans les cités universitaires, à travers une plate-forme qui sera introduite pour la première fois durant la prochaine rentrée scolaire, et ce à partir du 16 août.



Signature prochaine d’une convention entre les ministères de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle



Selon le même responsable, l’opération d’accueil des étudiants commencera le mois de septembre après l’Aïd el Adha, au niveau des universités où ils ont été orientés, pour parachever leurs dossiers d’hébergement ou leurs inscriptions administratives. Saisissant l’occasion, le ministre a annoncé la signature d’une convention dans les mois à venir entre son département et celui de M. Mohamed Mebarki dans le domaine de la restauration et l’hébergement universitaire qui va permettre d’améliorer le quotidien des étudiants. Il y a lieu de dire que M. Tahar Hadjar s’est dirigé vers l’Université des sciences et de la technologie Houari-Boumediene (USTHB) de Bab Ezzouar et l’université Alger 1 d’Alger-Centre (fac centrale) pour s’enquérir du déroulement des inscriptions.

Sarah A. Benali Cherif