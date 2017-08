Le ministre des Finances reÃ§oit les ambassadeurs des Pays-Bas et du Qatar

Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, a reçu hier les ambassadeurs des Pays-Bas et du Qatar, respectivement, Robert Van Embden et Ibrahim Mohamed ben Abdelaziz Es-Sahlaoui, a indiqué le ministère dans un communiqué. Lors de la rencontre avec l’ambassadeur néerlandais, il a été procédé à un échange de points de vue sur les moyens de renforcement des relations de coopération bilatérale, selon la même source.

Le ministre a fait part à M. Van Embden des principaux éléments du plan d’action du gouvernement et des mesures envisagées pour assurer l’équilibre et la viabilité du cadre macro-économique global. Toute en se félicitant de l’évolution positive qu’ont connue les relations entre l’Algérie et les Pays-Bas ces dernières années tant sur le plan politique qu’économique, les deux parties ont estimé que «le potentiel de développement et d’élargissement de ces relations vers un plus grand domaines demeure considérable», souligne le communiqué. Les discussions ont aussi porté sur le renforcement du cadre institutionnel de coopération, à travers la conclusion entre les deux pays d’un accord en matière de non double imposition. Un consensus a également été enregistré quant au besoin de multiplier les rencontres entre les opérateurs économiques des deux pays afin d’accroître les possibilités de partenariat et d’investissement et de tirer profit des complémentarités avérées entre les économies des deux pays, ajoute le communiqué. Quant à la rencontre du ministre avec l’ambassadeur qatari, les deux parties ont passé en revue les différents aspects de la coopération économique bilatérale, notamment les principaux projets de partenariat réalisés ou en cours de réalisation dans les domaines des finances et de l’industrie.

Les différents voies et moyens permettant de multiplier les flux des échanges et d’investissements ont également été abordés. M. Es-Sahlaoui a confirmé à cette occasion l’engagement du Qatar pour multiplier ces actions dans l’intérêt mutuel des deux pays. Tout en saluant l’engagement des Qataris, le ministre a indiqué, pour sa part, que les deux parties devraient mettre à profit l’expérience déjà acquise dans le cadre des différents projets réalisés, de façon à assurer une meilleure identification de nouveaux projets porteurs. (APS)