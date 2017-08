Entretiens entre M. Raouya et le vice-prÃ©sident de la BAD sur la coopÃ©ration Ã©nergÃ©tique : Renforcer le partenariat

Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, a reçu hier une délégation de la Banque africaine de développement (BAD) avec laquelle il s’est entretenu sur la coopération énergétique, a indiqué le ministère dans un communiqué.

La délégation de cette banque régionale était conduite par le vice-président chargé de l’électricité, de l’énergie, du climat et de la croissance verte de la BAD, M. Amadou Hott. Les entretiens ont porté sur l’évolution de la situation économique et financière de l’Algérie ainsi que sur les perspectives de coopération avec la BAD dans le domaine de l’électricité et de l’énergie renouvelable, selon la même source. Au cours de cette rencontre, MM. Raouya et Hott ont aussi discuté des moyens de renforcer le partenariat avec cette institution financière africaine, notamment en matière d’appui et d’accompagnement dans le domaine de l’efficacité énergétique et pour l’intervention du groupe Sonelgaz sur les marchés africains. Pour rappel, la BAD avait décaissé en décembre 2016 un appui budgétaire de 900 millions d’euros pour financer le programme algérien d’appui à la compétitivité industrielle et énergétique.

Il s’agit d’un prêt concessionnel assorti d’un taux d’intérêt inférieur à 2% et d’un délai de remboursement sur 20 ans avec un différé de cinq ans. La BAD compte également participer au financement du plan d’investissements de Sonelgaz qui avoisine globalement les 50 milliards de dollars sur dix ans (2017-2027). Créée en 1964, la BAD compte aujourd’hui 80 pays membres composés de 54 pays africains et 26 non africains. L’Algérie est membre fondateur de cette banque régionale et son 4e actionnaire sur le continent. (APS)

M. Guitouni reçoit M. Amadou Hott

Le ministre de l'Energie, Mustapha Guitouni, a reçu hier le vice-président de la Banque africaine de développement (BAD), chargé de l'électricité, de l'énergie, du climat et de la croissance verte, Amadou Hott, avec qui il a discuté de la coopération énergétique, a indiqué hier le ministère dans un communiqué. Les entretiens entre les deux parties ont porté sur le renforcement des relations de coopération entre l'Algérie et la BAD dans le domaine de l'énergie, note la même source. Pour sa part, M. Hott s'est dit «très satisfait» de la coopération avec l'Algérie, tout en exprimant la disponibilité de cette banque régionale à accompagner le groupe Sonelgaz dans la mise en œuvre de son plan d'investissement et d'apporter une assistance technique pour la mise en œuvre du plan d'action du gouvernement en matière d'énergie, notamment dans les énergies renouvelables, la maîtrise de l'énergie et l'efficacité énergétique, ajoute le communiqué.

