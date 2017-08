CoopÃ©ration algÃ©ro-britannique : DÃ©gager de nouveaux axes

Le Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, hier à Alger, le ministre d’Etat britannique, pour le Moyen-Orient et de l’Afrique, Alistair Burt, qui effectue une visite de travail à Alger, accompagné de Lord Richard Risby, envoyé spécial de la Première Ministre britannique pour le partenariat avec l’Algérie, a indiqué un communiqué des services du Premier ministre.

«L’entretien a donné lieu à l’examen de l’état d’évolution des relations bilatérales qui ont connu, au cours de ces dernières années, un regain de dynamisme notable à la faveur du renforcement des canaux de dialogue et de concertation mis en place par les responsables des deux pays sur les questions politiques et sécuritaires, notamment», précise la même source. S’exprimant à ce sujet, et «tout en saluant les progrès importants réalisés en la matière, les deux parties ont fait part de leur volonté commune à consolider ces relations fondées sur le dialogue permanent». Abordant le volet de la coopération économique, les deux parties «ont réitéré leur détermination à poursuivre leurs efforts destinés à lever tous les obstacles qui pourraient contrarier la concrétisation des projets de grands partenariats d’ores et déjà identifiés et, par ailleurs, d’œuvrer à la recherche de nouveaux axes de coopération, au-delà des secteurs traditionnels relevant essentiellement du secteur de l’énergie», ajoute la même source.



M. Raouya et M. Alistair Burt évoquent la coopération financière



Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, a reçu hier le ministre britannique pour le Moyen-Orient et l’Afrique, M. Alistair Burt. Lors de cette rencontre, M. Raouya a présenté les grands axes du programme du gouvernement dans ses aspects économique, financier et de politique des finances publiques, ainsi que les différentes réformes à entreprendre en la matière, indique le ministère des Finances dans un communiqué. En outre, les deux parties ont passé en revue les différents volets de la coopération économique et financière et «ont salué le développement rapide des relations bilatérales dans plusieurs domaines, et ce, grâce au dynamisme des responsables des deux pays tant au niveau gouvernemental que celui du Conseil d’hommes d’affaires», note la même source.

Pour sa part, le ministre britannique a réitéré, à cette occasion, l’invitation adressée à M. Raouya pour prendre part à la Conférence sur la coopération économique et financière algéro-britannique prévue prochainement au niveau de la City (Londres). Tout en accueillant favorablement cette invitation, le ministre des Finances a indiqué que cet événement constituerait une opportunité pour explorer les différents axes de coopération à la lumière de la nouvelle stratégie de modernisation et de développement économique en Algérie. A ce propos, M. Burt a confirmé la disponibilité de son pays à accompagner le ministère des Finances dans ses actions de modernisation du secteur financier et bancaire. Dans ce sens, M. Raouya a tenu à souligner que le Royaume-Uni, de par son expérience en matière de réforme économique et financière, figurait parmi les partenaires les plus indiqués pour accompagner les efforts de l’Algérie dans ce cadre. Par ailleurs, les deux parties ont confirmé la volonté de leurs autorités respectives à développer davantage le courant d’affaires en mettant à profit la complémentarité et les grandes potentialités que recèlent les deux économies. (APS)