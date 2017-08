Leicester City : Riyad Mahrez annoncÃ© Ã  Rome

Cela n’est pas encore officiel, mais la presse italienne croit savoir que l’AS Roma est sur le point de conclure le transfert de Riyad Mahrez. Alors qu’on pensait que le club romain avait clos le dossier après une contre-proposition de 36 millions d’euros rejetée par Leicester City, la dernière, selon son directeur sportif Monchi. «Nous avons fait deux offres, la seconde est juste. Nous n’irons pas plus haut», a-t-il déclaré depuis les USA où le club de la Louve est en stage d’intersaison. Manière de dire que l’AS Rome ne payera pas les 40 millions d’euros exigés par les Foxes pour obtenir le transfert du gaucher algérien.

L’affaire devait donc en rester là. Pourtant, les gros titres de la presse italienne, dont la Gazetta delo Sport, est sûre que Riyad Mahrez est sur le point de signer à l’AS Rome. La preuve, il est annoncé avec certitude pour aujourd’hui à Rome afin d’effectuer la visite médicale d’usage. Il sera présenté, après quoi, à la presse, le lendemain jeudi.

Naturellement, personne des deux côtés n’a voulu confirmer l’information, laissant ainsi les rumeurs valser. Roberto Mancini a carrément refusé de se prononcer sur ce sujet au moment où la presse anglaise affirme que Riyad Mahrez vivrait ses derniers jours à Leicester. De son côté, la presse italienne s’emballe et annonce que l’AS Roma est en passe de réaliser le plus gros transfert de son histoire, le club étant connu pour être très mesuré sur le marché des transferts.

En tout cas, les choses devraient s’éclaircir dans les prochaines heures et on sera vite fixés sur l’avenir sportif de Riyad Mahrez, très en jambes durant les matches de préparation de son équipe. Dossier à suivre, alors…

