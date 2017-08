AthlÃ©tisme, Mondiaux-2017 : Forfait du KÃ©nyan David Rudisha sur 800 m

Le Kényan David Rudisha, double champion du monde et double champion olympique du 800 m, a annoncé lundi son forfait pour les Mondiaux-2017 d'athlétisme à Londres (4-13 août), en raison d'une blessure à un quadriceps. «Je suis triste et déçu d'annoncer mon forfait pour les Mondiaux-2017 en raison d'une élongation à un quadriceps», a déclaré le Kényan, âgé de 28 ans, sur son compte Twitter. Sacré champion du monde en 2011 à Daegu (Corée du Sud) et en 2015 à Pékin, Rudisha avait déjà manqué les Mondiaux-2013 à Moscou en raison d'une blessure à un genou qui l'avait également diminué en 2014. C'est à Londres, aux JO-2012, que le Kényan avait véritablement écrit sa légende en prenant la course à son compte pour améliorer son record du monde (1:40.91). Il a conservé ce titre olympique en 2016 à Rio. Pour sa rentrée sur 800 m en mai 2017 à Shanghai, lors de la 2e étape de la Ligue de diamant, Rudisha s'était contenté de la 4e place dans le temps très moyen de 1:45.36. En son absence, le Kenya sera représenté sur 800 m par Emmanuel Korir, détenteur de la meilleure performance mondiale de l'année (1:43.10), Kipyegon Bett et Ferguson Rotich.