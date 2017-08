Montpellier : Boudebouz prend son temps

Le milieu de terrain international algérien de Montpellier (Ligue 1 française de football), Ryad Boudebouz, a affirmé qu'il allait prendre le temps nécessaire pour trancher son avenir au moment où il est à l'arrêt pour une entorse au genou gauche. «J'ai le bon de sortie. Après, il faut voir si j'ai l'offre qui me convient. Mais comme je l'ai toujours dit, je ne suis pas malheureux à Montpellier. Je vais attendre de voir si j'ai une bonne offre pour partir ou non. Le mercato, ça peut aller très vite. On l'a déjà vu. Je vais prendre le temps de réfléchir, et on verra», a affirmé le joueur algérien, dimanche soir au micro de la chaîne Canal+, en marge du match amical Montpellier-Lyon (1-1). Boudebouz a été victime d'une entorse à un genou il y a une semaine et manquera la reprise du championnat de France de Ligue 1 prévue le 5 août prochain à domicile face à Caen.