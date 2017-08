JO-2028 : Le CIO confirme la candidature de Los Angeles

Le Comité international olympique a confirmé, lundi soir, la candidature de Los Angeles pour les jeux Olympiques et paralympiques 2028, indiquant que sa contribution atteindrait environ 1,8 md USD. «Le CIO est heureux de publier ce jour le contrat ville hôte 2028 à la suite de la déclaration de candidature de Los Angeles pour les jeux Olympiques et paralympiques 2028», a indiqué le CIO dans un communiqué. Ce contrat prévoit que le CIO «apportera une contribution au Comité d'organisation d'un montant total évalué à 1,8 md USD», a joute le CIO. En comparaison avec les JO-2024 pour lesquels la contribution du CIO atteindra 1,5 md USD, le CIO apportera cette contribution à Los Angeles sur une période plus longue et permettra de soutenir un programme de sport pour la jeunesse, ajoute le CIO. «Le CIO se félicite de la décision du Comité de candidature de Los Angeles et est heureux de rendre public le contrat ville hôte», a déclaré Thomas Bach, cité dans le communiqué. «Los Angeles a présenté une excellente candidature qui répond aux priorités de l'Agenda-2020 qui sont l'héritage en maximisant l'utilisation d'installations existantes», a ajouté M. Bach. La candidature de Los Angeles pour 2028 ouvre la voie à la tenue des JO-2024 à Paris. Le CIO, Los Angeles et Paris doivent désormais formellement signer un accord tripartite avant la validation de la double attribution le 13 septembre lors de la 131e session du CIO à Lima.