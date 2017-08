USM Blida : Les joueurs en grÃ¨ve, dÃ©mission de Zemiti

L'entraîneur de l'USM Blida (Ligue 1 algérienne de football), Farid Zemiti, a annoncé son départ de son poste, au lendemain de la décision de ses joueurs d'enclencher un mouvement de grève pour salaires impayés, a appris l'APS auprès de l'intéressé. «J'ai décidé de ne plus continuer à travailler dans de telles conditions, les joueurs sont en grève pour deux salaires impayés. La direction n'a pas réagi, ce qui complique davantage la situation, alors que nous sommes en pleine période d'intersaison qui nécessite plus de sérénité et de sérieux», s'est plaint le technicien. Zemiti, qui avait déjà eu à travailler avec plusieurs formations, à l'image du NA Hussein-Dey ou encore du RC Kouba, a été désigné le 22 juillet comme coach de l'USMB, en remplacement de Kamel Zane, qui a mené le club de la ville des Roses au palier supérieur du football national, au terme du précédent exercice. «Je ne peux pas m'engager à entraîner l'équipe alors qu'on doit amorcer la dernière ligne droite dans notre préparation pour la prochaine saison. Le club est en proie à une crise financière, et rien n'a été fait pour y remédier», a-t-il regretté. L'USMB a vu l'arrivée d'un nouveau président, en l'occurrence Smaïl Berdaoui, désigné le 8 juillet par les actionnaires de la SSPA/USMB, en remplacement d'Ahmed Boumaâza, démissionnaire. Lors de la 1re journée de la saison 2017-2018, prévue le week-end du 25-26 août, l'USMB se déplacera sur le terrain du MC Oran.