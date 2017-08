Championnat arabe des clubs : EspÃ©rance Tunis - FUS Rabat et Al Ahly - Al FayÃ§ali en demi-finales

Le tirage au sort des demi-finales, effectué lundi à Alexandrie (Égypte) pour le compte du championnat arabe des clubs champions de football, a donné lieu aux confrontations entre l'Espérance de Tunis et le FUS Rabat, d'une part, et Al Ahly du Caire et Al Fayçali de Jordanie, d'autre part. La première demi-finale est prévue pour mercredi entre Al Fayçali, 1er du groupe A, et Al Ahly du Caire, second du même groupe, alors que la deuxième rencontre mettra aux prises, jeudi, l'ES Tunis, leader du groupe C, avec le FUS Rabat, premier du groupe B. La finale aura lieu dimanche à Alexandrie et le vainqueur touchera une prime de 2,5 millions de dollars. Il est à rappeler que le NA Hussein Dey, représentant du football algérien, avait été éliminé au premier tour, après avoir concédé deux défaites face au Fayçali (1-0) et Al Ahly du Caire (2-1), contre un succès face aux Emiratis d'Al Wihda (1-0).