CHAN 2017, USMBA PrÃ©paration : Dans une trÃ¨s bonne ambiance

La sélection nationale A des locaux est depuis le 30 juillet en stage au CTN de Sidi Moussa. Les camarades de Bendebka sont vite rentrés dans le vif du sujet, puisque dès la soirée de leur arrivée au regroupement, Lucas Alcaraz leur a programmé une séance d’entraînement.

Prévue initialement à 18h30, cette séance a été finalement décalée à 20h, pour éviter aux joueurs les affres de la chaleur suffocante qui sévissait.

Depuis lundi 31 juillet, les joueurs sont soumis au biquotidien. La séance matinale débute à 9h30, pour se terminer vers 11h, alors que celle de la soirée commence à 19h30. 29 joueurs, dont 4 gardiens de but qui travaillent sous la coupe de leur entraineur Azziz Bouras, prennent part aux entraînements.

De retour d’Égypte, aujourd’hui, où il a pris part à la Coupe arabe des champions avec sa nouvelle formation du NAHD, Boulaouidat Mohamed El-Hadi est arrivé a Sidi Moussa.

Tôt le matin, c’est Madani Mohamed Amine qui a rejoint le groupe, après avoir longuement attendu à Béchar le départ de l’avion. Le nouveau défenseur central de la JSS avait en effet été autorisé par les responsables de l’EN à se rendre à Béchar pour signer son nouveau contrat.

Saâdi Smaïl, milieu de terrain de l’ESS, et Merouani Mhamed, milieu de l’ASO, qui sont les invités de la sélection nationale A’ des locaux, ont pris part aux entraînements et se sont bien intégrés dans le groupe. À rappeler que l’EN A’ prépare sa double confrontation face à la Libye dans le cadre des éliminatoires du CHAN-2018. Le match aller aura lieu le 12 août au stade Chahid Hamlaoui à Constantine.

Point de presse du sélectionneur Alcaraz demain jeudi



La FAF a annoncé, lundi, l'organisation d'une zone mixte avec les joueurs internationaux locaux, mercredi à 10h30 au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa (Alger), alors que le sélectionneur national Lucas Alcaraz animera une conférence de presse jeudi à 11h30.

La sélection algérienne de football des locaux se trouve actuellement en stage au CTN pour préparer le match aller des éliminatoires du Championnat d'Afrique des nations de la catégorie (CHAN-2018) face à Libye.

Au lendemain de cette rencontre, les Verts retourneront à Sidi Moussa pour continuer le travail jusqu’au 16 août, date de leur départ vers Tunis, d'où ils rejoindront la ville de Sfax qui accueillera le match retour, le 18 août.