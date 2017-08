Dans la lucarne : Rien ne va plus !

Notre football est en train de vivre, ces jours-ci, des moments très difficiles. Il faut dire que la mésentente, que les observateurs avaient relevée il y a quelques semaines, est en train de set transformer en «guéguerre» annoncée. Le «torchon brûle» ouvertement entre le président de la FAF, Zetchi, et le président de la LFP, Kerbadj. Tout le monde avait cru tout bonnement qu’il s’agissait d’une «mauvaise passe» pour le moins passagère. À vrai dire, sur le terrain, on constate que ce n’est nullement le cas, puisque, par tube cathodique interposé, certains sont en train de mettre de «l’huile sur le feu», et les «braises» entre les deux parties montent au firmament, à l’instar des incendies qui engloutissent, chaque jour que Dieu fait, des milliers d’hectares de notre superbe tissu forestier. On s’échange même des «amabilités» sans retenue, ce qui n’était pas arrivé par le passé. Il y avait toujours «l’obligation de réserve» qui fait qu’on ne dépasse pas certaines lignes, et ce quelle que soit la couleur. Les accusations de l’un vis-à-vis de l’autre sont devenues si claires et directes, qu’il n’y a plus l’ombre d’un doute comme quoi «le courant» ne passe pas comme il le faut entre les responsables des deux structures. Cette mésentente, si l’on peut l’appeler ainsi, a été confirmée, lors de la dernière réunion du Bureau fédéral qui n’avait nullement ménagé le président de la LFP, Kerbadj, dont la structure gère le football national au niveau de ses compétitions. Il a été relevé, au niveau du Bureau fédéral, présidé par Zetchi, les absences répétées de Kerbadj aux différentes réunions ayant trait au règlement de quelques problèmes liés au règlement de certaines questions, comme celle avec la CNAS, du fait que les joueurs ne sont pas à jour, pour ne pas dire qu’ils ne payent pas leurs cotisations. Le fait que le président de la LFP, selon la FAF, a toujours brillé par son absence alors qu’il était invité régulièrement aux réunions, pénalise l’avancement de ce dossier assez épineux au demeurant. Si Zetchi est catégorique, puisqu’il affirmé qu’il a toujours invité Kerbadj aux réunions, le président de la LFP a aussitôt réagi en démentant les propos de la FAF comme rapporté par le communiqué publié par le site de cette structure. Il a même été virulent en traitant carrément Zetchi de «menteur». C’est une preuve directe que rien ne va plus entre les deux parties. Ce n’est plus une «guerre» latente, par le biais de communiqué, mais elle est devenue réelle. Certes, en conclusion, Zetchi, à travers le communiqué publié sur son site, appelle à la sagesse et surtout à ce que le président de la LFP revienne à de meilleurs sentiments en acceptant de répondre favorablement aux convocations de la FAF et de faire le travail le plus normalement du monde. Jusqu’ici, Kerbadj avait affirmé, non seulement qu’il n’est pas invité, mais il lui semble que quelque part, il n’est pas considéré comme étant un partenaire à part entière. Il avait senti comme une marginalisation qui ne veut pas dire son nom. Le fait qu’on s’immisce dans le calendrier alors qu’il a été confectionné en présence des présidents de club ou de leurs représentants était considéré, selon lui, comme une immixtion flagrante dans ses prérogatives. Il est clair que certains parlent de tentatives de déstabilisation de la part de l’ancienne équipe. Est-ce de la paranoïa ? On ne peut répondre par l’affirmative, même si la collaboration prônée par la FAF est la meilleurs issue qui puisse y avoir pour dépasser ces querelles que notre football peut allègrement surmonter.

Hamid Gharbi