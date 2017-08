JSK, Alors que Rahmouni et Moussouni sâ€™accrochent Ã  la barre technique : Fabro dÃ©barque Ã  la JSK

Désormais, les années se suivent et se ressemblent à la JSK, qui n'en finit plus avec ses déboires. La saison n'a pas encore commencé, que la direction du club le plus titré d'Algérie décide déjà de se séparer de son staff technique. En effet, Hannachi a décidé de décharger de la barre technique de l'équipe seniors le duo Rahmouni-Moussouni, que, faut-il le rappeler, lui-même débauché du Mouloudia de Saïda pour sauver la JSK d'une relégation quasi certaine.

Une fois la tête sortie de l'eau, il tourne ainsi le dos à ses sauveurs. Au lendemain de la fin du premier stage de préparation à Tikjda, le duo d'entraîneurs, qui préparait le programme du second regroupement en Tunisie, apprend par des intermédiaires qu'il était indésirable. Dans la foulée, le boss de la formation kabyle multiplie les contacts avec d'autres techniciens pour leur proposer de prendre le poste d'entraîneur. Après avoir essuyé quelques refus, c'est finalement en Italie qu'il trouve son bonheur. En un temps record, Hannachi conclut avec Enrico Fabro, l'ancien coach du Mouloudia d'Alger.

Ce dernier, qui ramènera dans sa valise un préparateur physique, rejoindra en principe l'équipe à Gamarth, ce soir. Néanmoins, la situation, qui perturbe la préparation du groupe, n'est pas pour autant réglée. Rahmouni et Moussouni ont décidé de tenir tête au président de la JSK et de ne pas se laisser faire. Ils refusent tout simplement de partir, à défaut d'une notification claire et en bonne et due forme de leur limogeage.

Dans une déclaration à la presse, les deux hommes annoncent leur voyage en Tunisie pour poursuivre leur mission. De son côté, le premier responsable du club propose aux deux techniciens de prendre en charge l'équipe réserve de la JSK. Chose que Rahmouni et Moussouni ont déjà refusée. Une situation qui rappelle l'affaire Karouf et Hamened, deux ans plus tôt.

Rédha M.