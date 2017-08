FAF : Zetchi veut des clarifications de la LFP

Le Bureau fédéral de la Fédération algérienne de football a été surpris de constater l’absence du président de la Ligue du football professionnel, M. Mahfoud Kerbadj, à la réunion ordinaire mensuelle qui a eu lieu mercredi 26 juillet 2017 au Centre technique national de Sidi-Moussa, alors même qu’il y a été invité, au même titre que les présidents des différentes Ligues nationales et régionales.

Cette absence est d’autant plus intrigante qu’il ne s’agit pas d’une première, le président de la LFP s’étant distingué, depuis plusieurs semaines, par des absences répétées à des rendez-vous importants concernant le football professionnel algérien.

Ces absences répétitives de M. Kerbadj appellent des clarifications de la LFP, comme souligné par le Bureau fédéral, lors de sa dernière réunion. Pour sa part, la FAF établit les constats suivants :

depuis l’avènement de la nouvelle direction de la FAF, M. Kerbadj a assisté à seulement deux réunions sur les quatre ordinaires tenues par le Bureau fédéral, alors qu’il est invité à toutes les réunions à titre consultatif en sa qualité de président de la LFP, surtout que des points concernant le football professionnel sont souvent inscrits à l’ordre du jour des réunions du BF. Même si M. Kerbadj n’a pas qualité de membre du BF, et donc pas concerné par les délibérations et le vote des décisions, sa présence est importante afin que les membres du Bureau fédéral puissent recueillir ses positions, opinions et arguments sur les questions liées au football professionnel et prononcer ainsi des décisions justes et équitables.

M. Kerbadj n’a pas daigné assister à la réunion entre le président de la FAF, M. Kheireddine Zetchi, et les présidents des clubs de Ligue 1 et Ligue 2, tenue le lundi 24 juillet 2017 au Centre technique national de Sidi-Moussa, alors même qu’il s’agissait d’une réunion concernant les clubs relevant de la Ligue du football professionnel qu’il préside. Non seulement il avait choisi de se rendre à l’étranger à la période de la réunion, mais il n’a mandaté aucun de ses vice-présidents afin de le représenter.

La réunion entre le président de la FAF et les présidents des clubs de Ligue 1 et Ligue 2, tout en étant riche et fructueuse, a permis aux participants d’exposer des problèmes concernant directement la LFP, tels le calendrier du championnat de la Ligue 1, contesté par certains présidents à qui on a voulu faire croire qu’il a été confectionné par la FAF, et les cotisations vis-à-vis de la Caisse nationale de l’assurance sociale (CNAS). Face à l’absence de M. Kerbadj à cette réunion, le président de la FAF s’était engagé auprès des présidents de club à transmettre leurs doléances au président de la LFP au cours de la réunion du BF de mercredi passé, ce qui aurait permis, par là-même, aux membres du Bureau fédéral d’écouter les arguments de M. Kerbadj sur ces questions, mais l’absence de ce dernier n’a pas permis de traiter ces questions. Face à cette situation, le vice-président de la LFP, M. Faouzi Guellil, a été sollicité le jour-même afin de représenter M. Kerbadj à la réunion, mais il s’est excusé courtoisement de ne pouvoir le faire car ayant un engagement au même moment (réunion d’un Conseil d’administration).

Le problème des dettes des clubs vis-à-vis de la CNAS devrait être réglé par la Ligue du football professionnel en sa qualité d’organisme chargé de gérer les activités et les compétitions des clubs professionnels dont les joueurs et entraîneurs, en leur qualité de salariés, doivent être couverts par la sécurité sociale. Or, face à la menace brandie par la CNAS à l’encontre des clubs défaillants en matière de cotisations et devant l’incapacité avérée de la LFP et de la précédente direction de la FAF à régler définitivement ce problème, le président de la FAF a pris l’initiative d’aller à la rencontre de la direction de la CNAS afin de trouver une solution définitive qui serait la plus avantageuse pour les clubs professionnels. Or, la LFP, pourtant partie prenante dans ce problème, a brillé par son absence à deux des trois réunions initiées par la FAF avec la CNAS. Pour ce qui est de la première, M. Kerbadj y avait été invité et il avait confirmé sa présence la veille de sa tenue, mais non seulement il n’y a pas assisté, mais il n’avait même pas daigné s’en excuser ne serait-ce que par un message téléphonique. Lors de la deuxième, la LFP avait délégué son vice-président, M. Faouzi Guellil, qui a collaboré pleinement et de manière très professionnelle avec la FAF, mais sont président avait récidivé en marquant son absence lors de la troisième réunion, tenue la semaine passée, toujours sans s’en excuser, apporter une justification ou mandater un de ses collaborateurs pour le représenter. Le vice-président de la LFP, M. Guellil, qui avait représenté la Ligue à la deuxième réunion et qui a toujours fait montre de disponibilité vis-à-vis de la FAF, a été sollicité pour le suppléer, mais il s’est excusé de ne pas pouvoir le faire, affirmant avoir reçu instruction de M. Kerbadj de ne plus assister aux réunions avec la CNAS. Il se révèle que cette troisième réunion a été décisive puisqu’un accord global a été trouvé entre la FAF et la CNAS et un procès verbal officiel de réunion a été établi par la CNAS.

Devant ce manque de collaboration flagrant entre la Ligue du football professionnel et la Fédération algérienne de football, le Bureau fédéral demande des clarifications à M. Mahfoud Kerbadj, surtout que ce dernier, au début du mandat de la nouvelle direction de la FAF, s’était plaint publiquement d’une marginalisation supposée dont il aurait, selon lui, fait l’objet. Or on ne peut pas crier à la marginalisation et marquer son absence à des rendez-vous cruciaux où des décisions engageant les clubs de Ligue 1 et Ligue 2 devaient être prises. Par ailleurs, tout en étant autonome dans son fonctionnement interne, la Ligue du football professionnel agit par délégation de la Fédération algérienne de football et doit, par conséquent, collaborer pleinement avec elle.

Dans l’attente d’explications de la part de M. Mahfoud Kerbadj, la FAF réitère sa disponibilité à coopérer pleinement et avec sincérité avec la Ligue du football professionnel en sa qualité de partie prenante du football algérien, dans le respect mutuel et dans l’intérêt suprême du football algérien, dont l’essor, le développement et le rayonnement ne se feront qu’avec la conjugaison des efforts de l’ensemble de la famille du football.