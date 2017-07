Enseignement supérieur : 300 doctorants à Béjaïa

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique organise, du 1er au 6 août à l’université de Béjaïa, les «Doctorales 2017», avec la participation de 300 doctorants inscrits dans les différentes spécialités dans les établissements universitaires du pays, a annoncé, hier, ce département, dans un communiqué.

L’objectif de cette manifestation scientifique, est-il précisé de même source, est d’«apprendre aux étudiants doctorants, les techniques de publication, sensibiliser les participants à la nécessité de lutter contre le plagiat, développer davantage les connaissances de ces derniers, ainsi que faire connaître les meilleurs moyens d’accéder aux revues internationales».

Il s’agit également d’«identifier et de valoriser les bases d’une formation par la recherche, de faire découvrir le potentiel d’innovation et de créativité des concernés, ainsi que la création de lieu d’échanges d’idées autour de projets innovants en groupes pluridisciplinaires». La formation sera assurée par des formateurs nationaux et des experts algériens établis à l’étranger, et sera suivie, via le site web de l’université Mira de Béjaïa, par plus de 21.000 doctorants en 3e cycle, est-il ajouté.

Les «Doctorales 2017» comprendront également un programme varié composé de conférences en plénières et en ateliers qui seront animées par des enseignants-chercheurs algériens exerçant dans les plus prestigieuses universités autour de thématiques liées aux processus d’innovation, de méthodologies et de publication. Des activités culturelles et des sorties touristiques sont, par ailleurs, prévues en marge de cet événement scientifique. (APS)