Tizi Ouzou : 161 lauréats des examens honorés : Le travail secret de la réussite

La Direction de l’éducation de la wilaya de Tizi Ouzou a honoré, hier, 161 lauréats des examens de fin de cycle de l’enseignement primaire, du BEM et du baccalauréat, où la wilaya est classée première au niveau national. Cette traditionnelle cérémonie a été organisée au théâtre régional Kateb-Yacine en présence des autorités de wilaya. Ces lauréats ont eu droit à un diplôme d’honneur et un micro-ordinateur portable offerts par l’APW. Pour le directeur de l’éducation de wilaya, Djamel Belkadi, le secret de cette réussite réside dans le travail, l’engagement et la mobilisation de tous les intervenants, enseignants, encadreurs et parents. « Le défi à venir est celui de la qualité, dès lors que celui de la quantité est déjà dans les trois paliers de l’enseignement », a-t-il souligné, rappelant que le nombre de candidats ayant obtenu cette année leur Bac avec mention est de loin supérieur à celui de l’année dernière. Le secrétaire général de la wilaya a pour sa part remercié les lauréats pour avoir réussi à maintenir la wilaya au haut du podium pour la neuvième fois consécutive. La wilaya de Tizi-Ouzou a obtenu les meilleurs taux de réussite au niveau national pour les trois examens de fin de cycle scolaire, à savoir 71,82% au Bac, 67,02% au BEM et 88,56% à la cinquième.

Bel. Adrar