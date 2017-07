Prochaine rentrée de la Formation professionnelle : diversifier l’offre

Le ministère de la Formation et de l’Enseignement professionnels prévoit plus de 370.000 postes de formation pour la prochaine rentrée officielle de la formation professionnelle 2017-2018, fixée au 24 septembre 2017 dans les différents modes de formation, notamment la formation résidentielle par apprentissage et la formation à distance.

Les inscriptions au niveau des établissements de la formation professionnelle ont débuté le 9 juillet et s’étaleront jusqu’au 16 septembre 2017. Entre-temps, le ministère a prévu des journées de sélection et d’orientation du 17 au 19 septembre 2017. La proclamation des résultats définitifs de ces inscriptions interviendra le 20 septembre 2017. En effet, le secteur travaille dans le sens d’une diversification des offres de formation, à même de répondre au souci de moderniser la formation et de la mettre au diapason des besoins du développement de l’économie nationale. Il s’agit en fait de mettre en adéquation la formation professionnelle avec le secteur de l’emploi, à la faveur notamment de l’amélioration de la prise en charge des actions de formation.

C’est dans ce sens que cette rentrée sera marquée par l’introduction de nouvelles spécialités pour enrichir et varier l’offre de formation. Il s’agit, donc, des spécialités qui seront orientées principalement vers les métiers en relation avec les secteurs d’activité définis par le gouvernement comme prioritaires pour le développement de l’économie, notamment, l’industrie, le BTP, l’agriculture, l’hôtellerie et le tourisme. Il faut savoir que la nomenclature nationale de la formation professionnelle, qui compte plus de 440 spécialités, est constamment renouvelée par un réseau d’ingénierie pédagogique, en accord avec divers secteurs concernés. La stratégie du système de la formation et de l’enseignement professionnels, en tant que secteur producteur de main-d’œuvre qualifiée, qui repose sur le principe de l’adéquation formation-emploi, permet aux établissements de la formation professionnelle de répondre aux besoins exprimés par les opérateurs économiques en matière de qualification, d’une part, et d’assurer une insertion facile et rapide des diplômés de la formation professionnelle dans le monde du travail. D’ailleurs, les chiffres de l’Agence nationale de l’emploi (ANEM), du 1er semestre 2017, montrent que 83% des diplômés de ce secteur sont insérés dans la vie active en moins de 6 mois depuis le dépôt de leurs demandes. Ce chiffre a augmenté de 3% par rapport à la même période de 2016. Il y a lieu de dire que 60% des porteurs de projets à l’Agence nationale de soutien à l’emploi de jeunes (ANSEJ) sont de jeunes diplômés de la formation professionnelle. Il faut dire que le secteur a mobilisé l’ensemble des moyens nécessaires en infrastructures, équipements techniques et scientifiques et encadrement pour assurer la réussite de l’année professionnelle 2017-2018. Aussi et en termes de spécialités, toutes les wilayas ont élargi leurs offres. La diversification des possibilités de formation intervient, en fait, dans le cadre de la modernisation et de l’actualisation des méthodes, dans le souci de répondre de manière efficace aux besoins du développement et, en priorité, aux exigences de la conjoncture économique actuelle.

Sarah A. Benali Cherif