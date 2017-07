Portes ouvertes sur l’économie de l’eau : pour une gestion responsable

La consommation de l'eau est inégalement répartie dans le monde. Dans les pays développés, elle est surconsommée, dans les pays du Sud, elle est rare. En Algérie, la consommation moyenne par habitant avoisine les 170 litres, alors que la norme de l’OMS est de 250 litres par jour et par habitant.

Afin que l’eau soit disponible pour tous, il est nécessaire d’adopter des règles communes pour assurer son partage équitable et veiller à son bon usage. La première règle est que chacun doit pouvoir bénéficier de cette ressource, et la seconde est que l’usage par les uns ne doit pas porter préjudice aux autres.

C’est ce qui ressort des journées portes ouvertes dédiées à l’économie de l’eau organisées, ces deux derniers jours du mois de juillet, au niveau du jardin d’Essai d’El-Hamma.

Initiée par l’agence de bassin hydrographique algérois Hodna-Soummam (AHS), relevant de l’Agence nationale de gestion intégrée des ressources en eau (AGIRE), cette manifestation vise à sensibiliser la population, et plus particulièrement les jeunes et les enfants, à l’importance de l’économie de ce liquide si précieux et rare, qui demeure à l’origine de la vie. Un programme d’animation pédagogique destiné aux enfants a été assuré par des professionnels de l’animation, lors de ces deux journées où les enfants se sont adonnés aux différents jeux éducatifs prônant l’économie de l’eau, ainsi que la réalisation de dessins sur le même thème.

Accompagnés de leurs parents, les enfants se sont montrés très attentifs aux explications des organisateurs. Interrogés sur la question, Fayçal et Lina, âgés de 10 et 11 ans, semblent très attentifs et répondent sans hésitation aucune : «On a tous besoin de l’eau pour vivre, c’est pour cette raison qu’il ne faut pas la gaspiller.

Il est de notre devoir de veiller à ne pas l’utiliser avec excès et inutilement. Il ne faut pas aussi la polluer. C’est un bien qui se partage afin que tout le monde en profite !» soulignent-ils.

Les enfants sont conviés à «un débat» sur l’eau et sa rationalisation, à travers des fascicules, des livres éducatifs et des bandes dessinées aux tons ludiques, dont la bande dessinée intitulée El-Hayat relatant l’histoire, agrémentée de dessi