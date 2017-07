M. Raouya reçoit une délégation de la Banque mondiale : Examen des perspectives de coopération

Le ministre des Finances, M. Abderrahmane Raouya, a reçu une délégation de la Banque Mondiale conduite par la directrice des opérations pour le Maghreb auprès de cette institution financière, Mme Marie-Françoise Marie Neelly, a indiqué le ministère dans un communiqué. Cette délégation, qui effectue une visite de travail en Algérie, comprend également un représentant de la Société financière internationale (SFI, filiale du Groupe de la Banque mondiale). M. Raouya et les membres de cette délégation ont échangé des points de vue sur l’évolution de la situation économique et sociale en Algérie, ainsi que sur les efforts déployés par les autorités algériennes pour assurer le développement du pays. Ces entretiens ont aussi porté sur l’état et les perspectives de la coopération entre l’Algérie et cette institution de Bretton Woods, qui est basée essentiellement sur l’expertise et l’assistance technique dans les différents domaines de développement, ainsi que sur les moyens de renforcer le partenariat.

Par ailleurs, M. Raouya, a reçu, les ambassadeurs de Russie, d’Espagne, du Portugal, de la Finlande et du Koweït, avec lesquels il a évoqué la coopération entre l’Algérie. Lors de son entrevue avec l’ambassadeur russe, Alexandre Zolotov, les deux parties ont évoqué l’état de la coopération et du partenariat économique et les moyens de leur consolidation. Il a confirmé «l’engagement de l’Algérie pour le renforcement et la diversification de ses relations de coopération économique et financière avec la Russie». Les deux parties ont également exprimé leur satisfaction quant à l’évolution positive de la coopération bilatérale durant ces dernières années et l’élargissement de ses domaines, souhaitant aussi un renforcement «plus accru» de leurs échanges commerciaux et du développement de l’investissement notamment au niveau des PME. A cet effet, il a été convenu de multiplier les visites et les rencontres entre les hommes d’affaires des deux pays, en vue d’explorer les opportunités d’investissements dans les différents secteurs d’activités. Il a été estimé, par ailleurs, que la prochaine session de la Commission mixte algéro-russe dont la tenue est prévue à Alger en septembre prochain, constitue une opportunité pour réaffirmer la volonté des deux pays à aller de l’avant dans leur partenariat stratégique en consolidant davantage le dispositif juridique et conventionnel bilatéral et en explorant de nouvelles possibilités de partenariat entre leurs entreprises respectives.

M. Raouya a également reçu l’ambassadeur d’Espagne, Santiago Cabanas, avec qui il a été procédé à un échange de points de vue sur les perspectives économiques de l’Algérie ainsi que celles de la coopération. Le ministre a, dans ce sens, réaffirmé l’engagement de la partie algérienne à œuvrer pour «booster davantage» les relations de partenariat et d’investissement et développer, sur la base des liens de proximité existants, les synergies entre les entreprises des deux pays. Pour sa part, M. Cabanas a fait part de la disponibilité de son pays à participer à l’effort de diversification de l’économie algérienne, en assurant l’accompagnement nécessaire pour soutenir l’investissement et la présence des entreprises espagnoles en Algérie.

Lors de l’audience qu’il a accordée à l’ambassadeur du Portugal, Carlos Oliveira, M. Raouya a fait part des principaux éléments du plan d’action du gouvernement et des mesures envisagées pour assurer l’équilibre et la viabilité du cadre macro-économique global. Les mesures à engager pour faciliter la présence des entreprises portugaises en Algérie ont également été abordées. A cet égard, il a été convenu de mener des actions d’explication et de vulgarisation des dispositifs régissant l’investissement et la fiscalité en direction de la communauté des affaires portugaise.

M. Raouya s’est également entretenu avec l’ambassadrice de la Finlande, Mme Tuula Svinhfvud, afin d’échanger sur les perspectives économiques de l’Algérie et celles des relations bilatérales. L’occasion de cette rencontre a été mise à profit par le ministre pour expliquer à son hôte les principales actions envisagées dans le cadre du Programme d’action du gouvernement. Après avoir passé en revue l’état de la coopération bilatérale, les deux parties ont évoqué les éventuelles actions à entreprendre pour le renforcement du dispositif institutionnel encadrant cette coopération.

M. Raouya a aussi reçu l’ambassadeur du Koweït, Mohamed Marzouk Salimane Motlaq Ech-Choubou, avec qui il a été abordé l’état de la coopération et de partenariat économique et financier bilatéral et les moyens de leur renforcement. Le ministre, a confirmé l’engagement de l’Algérie pour le renforcement et la diversification de ses relations de coopération économique et financière avec le Koweït. Il a été convenu, à cet effet, de multiplier les visites et les rencontres entre les hommes d’affaires des deux pays, en vue d’explorer les opportunités d’investissement dans les différents secteurs d’activité.