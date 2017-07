Nouvelles de Constantine, Ressources hydriques : Des réserves suffisantes

Page animée par Issam Bouleksibat

Dans une déclaration faite à la radio locale, la chef du service d’information et de sensibilisation de l’Agence du Bassin Hydrographique Constantinois - Seybousse - Mellegue (ABH CSM), Moufida Touati, a assuré que la wilaya de Constantine disposait de réserves en eau à même de couvrir les besoins de la population durant les trois années à venir, ce qui n’excluait pas la nécessité de mener un réel effort de rationalisation de son utilisation. «Il arrive que les conditions météorologiques soient défavorables, c’est pour cela que nous devons œuvrer pour qu’une véritable prise de conscience s’opère chez les citoyens afin de lutter efficacement contre le gaspillage de ce liquide vital», a-t-elle estimé.

En effet, même si la wilaya est momentanément à l’abri d’une crise d’alimentation en eau, la majorité des quartiers étant desservis de manière régulière, cela ne signifie pas que le risque est nul.

À ce titre, l’oratrice, qui chapeautait, en fin de semaine passée, des journées portes ouvertes sur le thème de l’économie de l’eau, organisées au niveau de la maison de la Culture Mohamed-Laïd-El-Khalifa, a évoqué le cas de wilayas limitrophes, à l’image de Sétif, Bordj Bou-Arréridj, Oum El- Bouaghi, Khenchela et Tébessa, qui connaissent une situation assez délicate, en ce sens qu’en raison du manque de précipitations, l’eau n’arrive dans les robinets des citoyens qu’une fois tous les trois jours, voire une fois par semaine.

Cependant, il semble utile de signaler que si certains réflexes doivent faire place à de nouvelles habitudes allant dans le sens de la préservation de cette précieuse denrée, notamment dans le secteur résidentiel, il n’en demeure pas moins qu’une grande partie des pertes en eau potable (estimée au niveau local, par Mme Touati, à 60%) est causée par les nombreuses fuites dues principlament à la vétusté du réseau d’AEP et aux dommages portés à ce dernier par des tiers, essentiellement des entreprises de travaux publics.

Dans ce même contexte, la responsable de l’ABH/CSM a annoncé d’autres campagnes de même nature, en collaboration, notamment avec la direction locale des affaires religieuses et des wakfs, et celle de l’éducation. Pour rappel, l’agence fait partie d’un ensemble de cinq entités créées dans le but de développer le système d’information sur l’eau, à travers l’établissement d’une base de données, d’établir les plans de gestion des ressources en eaux superficielles et souterraines, ainsi que de mettre en œuvre et de promouvoir toute action visant à rationaliser l’utilisation des ressources hydriques.

Étaient également présents auxdites journées, d’autres acteurs du secteur, à l’image de la direction de wilaya des ressources en eau et de l’environnement, l’Agence nationale des ressources hydrauliques (ANRH), l’Agence de gestion intégrée de la ressource en eau (AGIRE), et la Société de l’eau et de l’assainissement de Constantine (SEACO).

Cité Ziadia

Remous autour d’un projet

Depuis quelques semaines, le projet de réalisation d’un studio audiovisuel au niveau de la cité Ziadia est au centre de toutes les discussions, non seulement celles des habitants de cet ensemble d’immeubles implanté sur les hauteurs de Constantine, mais également dans la sphère de la société civile.

Les faits remontent à la journée du 11 juillet, quand des engins ont commencé à décaper le terrain situé à proximité de l’école primaire El-Moutanabi, lequel fait office d’aire de jeu pour les enfants, ce qui a suscité une vague de suspicion chez les riverains, lesquels ont vite fait d’organiser la riposte, et ce en s’enquérant auprès des autorités locales de l’opportunité d’implanter une telle structure à l’intérieur d’une cité manquant cruellement d’espaces dédiés aux plus jeunes, ainsi qu’aux personnes du troisième âge.

Renseignement pris au niveau de l’APC, il s’est avéré que ledit projet, consistant en une bâtisse de type R+4, avait été accordé en 2016 dans le cadre du dispositif CALPIREF, ce qui n’est pas contestable en soi, du moins sur un plan règlementaire. Cependant, les habitants ont fait circuler une pétition pour dénoncer ce qu’ils ont qualifié d’«agression caractérisée» contre les espaces verts, unique bouffée d’oxygène d’un quartier où dominent le béton et la tôle. Devant le succès de l’initiative, ils ont décidé de passer à la vitesse supérieure en tenant, jeudi dernier, un rassemblement au niveau du site concerné, afin d’exprimer leur désaccord avec la réalisation en question, laquelle ne cacherait, selon eux, qu’une banale salle de fêtes, alors qu’il aurait fallu encourager, à défaut d’aménager ledit espace pour les habitants, la construction d’un projet réellement d’utilité publique, à l’image d’un dispensaire ou d’un second établissement scolaire.

Les contestataires n’entendent pas en rester à cette action somme toute symbolique, et tous espèrent que la pétition, dont des copies ont été adressées aux plus hautes autorités de l’État, aboutisse à une délocalisation du projet, autrement, un recours en justice n’est pas écarter.

Plan bleu

4.000 enfants sur la côte



Près de 4.000 enfants, voyageant pour la majorité en famille, ont bénéficié du programme «Plan bleu 2017», initié par la direction de wilaya de la jeunesse et des sports, en collaboration avec l’Association culturelle de la maison de jeunes Ahmed-Saâdi, et ce à peine deux semaines après son lancement, le 5 juillet dernier, à l’occasion de la célébration de la fête de l’Indépendance et de la Jeunesse, ce qui augure d’un succès plus important que celui de la saison passée, qui a vu 10.800 Constantinois profiter des excursions proposées. Il faut signaler que selon les organisateurs, il y aurait eu davantage d’inscriptions s’il n’y avait la seconde session du baccalauréat du 13 au 17 juillet, laquelle a eu impact certain sur la participation au programme. Le bilan de la première quinzaine a fait ressortir, en outre, le chiffre de 130 excursions ayant eu pour destination les villes côtières proches comme Skikda, Jijel et Annaba. Pour rappel, le Plan bleu, organisé annuellement sous l’égide de la wilaya de Constantine, a pour objectif de faire bénéficier des plaisirs de la grande bleue, les jeunes et moins jeunes des quartiers défavorisés des douze communes que compte la capitale de l’Est.

Criminalité

Démantèlement d’un réseau de falsification de documents



Une bande de malfaiteurs spécialisée dans la falsification de documents officiels et le trafic de drogue vient d’être démantelée à Constantine par les services de la sûreté de wilaya, a-t-on appris auprès de la cellule de communication et d’information de ce corps de sécurité. L’opération a permis l’arrestation de quatre individus, dont une femme, et la saisie de cartes grises et permis de conduire falsifiés, un carnet d’ordonnances médicales vierge portant les cachets d’établissements hospitaliers publics, des ordonnances médicales portant le cachet de neurologues, une autorisation de vente à blanc attestée par un cachet, une quantité de psychotropes ainsi que des équipements d’informatique et un scanner. Agissant sur la base d’information dénonçant un individu qui vendait des psychotropes au centre ville, les éléments de la brigade de lutte contre les stupéfiants relevant du service de la police judiciaire de la sûreté de wilaya et après investigations sont parvenus à l’identification du suspect qui a été arrêté à la cité Abdallah-Kaïdi en possession de 67 comprimés et trois flacons de psychotropes. L’enquête menée par les services compétents a permis l’identification et l’arrestation d’autres membres du réseau, dont un mis en cause, appréhendé au centre ville, et deux autres au niveau du quartier Sidi Mabrouk, a-t-on souligné. Une information judiciaire a été établie et les mis en cause ont été présentés devant le parquet.

Résorption de l’habitat précaire

210 familles relogées à la nouvelle ville

La seconde moitié de la semaine passée a connu le transfert vers la nouvelle ville Ali-Mendjeli, de 60 familles issues de Salah-Bey (El-Ghorab), ainsi que de 150 autres occupants de bidonvilles au lotissement El-Berda, situé à Djebel El-Ouahch, sur les hauteurs de Constantine.

Il a fallu trois jours (de mardi à jeudi) aux autorités pour achever l’opération de délocalisation des habitants de logements précaires du lieudit El-Ghorab. En outre, 53 bâtisses ont été rasées, cela même si l’on a signalé, ici et là, quelques tentatives de réoccupation du site en question.

Du côté du bidonville d’El-Berda, le déménagement s’est passé dans de bonnes conditions, et les citoyens concernés n’ont pas manqué de faire part de leur satisfaction quant aux logements qui leur ont été affectés au niveau de l’unité de voisinage 20 d’Ali-Mendjeli.

Pour rappel, il est prévu le relogement imminent de quelque 110 familles réparties entre la cité Meskine et la rue des Maquisards. Au cours du mois de juillet, la wilaya de Constantine a engagé une opération de délocalisation d’envergure qui a touché, en comptabilisant les deux dernières en date, 915 familles, dont 259 issues des quartiers de la ville de Constantine, comme le Chalet des Pins, la cité Khattabi, la rue Tatache Belkacem (ex-rue Thiers), Rahbet Souf et Souika, 276 autres de la cité des Martyrs, et des quartiers Aris-Mouloud, Benchicou, Boukeffous et Sidi Mabrouk supérieur, et enfin, 170 bénéficiaires habitant la ferme Gérard, El-Malha et la zone industrielle Palma. Concernant les terrains que la wilaya devra récupérer une fois le programme de résorption de l’habitat précaire (RHP) bouclé, d’ici la fin de l’année, ceux-ci seront affectés à des projets d’utilité publique (infrastructures culturelles ou de loisirs, établissements scolaires), ou encore à de nouveaux programmes de logements.