M. Messahel à Djeddah : Coordination permanente

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, s’est entretenu, dimanche à Djeddah, avec son homologue saoudien, Adel Al Jubeir, a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Lors de cette rencontre, les deux ministres «se sont félicités de la qualité des relations entre l’Algérie et l’Arabie saoudite, de la consultation régulière, ainsi que de la coordination permanente entre les deux pays, conformément aux directives données par le Président Abdelaziz Bouteflika et le Roi Salmane Ben Abdelaziz Al Saoud. Cette rencontre «a permis aux deux ministres d’examiner l’état des relations entre les deux pays, ainsi que les voies et moyens de leur renforcement et de leur élargissement à tous les domaines, et ce à l’occasion des prochaines échéances inscrites à l’agenda de la coopération bilatérale, en particulier la prochaine session de la Commission mixte algéro-saoudienne».

L’entretien a, également, porté sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun. À ce titre, les situations de crise et les conflits que connaît le monde arabe «ont été abordés, en particulier dans le Golfe, en Libye, au Yémen et en Syrie, ainsi que la question palestinienne». MM. Messahel et Al Jubeir «ont procédé à un échange de vues approfondi sur les voies et moyens à même de redynamiser l’action arabe commune et de la mettre au service du retour de la stabilité et de la sécurité dans le monde arabe, en l’orientant vers les principales préoccupations qui interpellent les États arabes, en particulier la multiplication des foyers de tensions et la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent».