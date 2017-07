M. Mustapha Guitouni reçoit le vice-président de la BAD : Renforcement des relations de coopération

Le ministre de l’Énergie, Mustapha Guitouni, a reçu, hier au siège de son département ministériel, le vice-président de la Banque africaine de développement (BAD), M. Hott Amadou.

Les entretiens entre les deux parties ont porté sur le renforcement des relations de coopération entre l’Algérie et la BAD, dans le domaine de l’énergie.

Pour sa part, M. Hott Amadou s’est dit très satisfait de la coopération avec l’Algérie, en exprimant la disponibilité de sa banque à accompagner Sonelgaz dans la mise en œuvre de son plan d’investissement et d’apporter une assistance technique pour la mise en œuvre du plan d’action du gouvernement en matière d’énergie, notamment dans les énergies renouvelables, la maîtrise de l’énergie et l’efficacité énergétique.